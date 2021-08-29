النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم شقراء يكثف جولاته التفقدية ويستكمل توزيع الكتب الدراسية.. خلال أسبوع

"الحسن" ترأس الاجتماع الرابع لمناقشة الاستعداد للدراسة الحضورية الآمنة

كثف "تعليم شقراء" خلال الأسبوع الماضي، من اجتماعاته وجولاته التفقدية للمدارس استعدادًا للدراسة والعودة الحضورية الآمنة، كما استكمل توزيع الكتب على المدارس التي بدأها في وقت مبكر.

وترأس مدير ‫تعليم شقراء، الدكتور إبراهيم الحسن، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٣هـ؛ لاستعراض ومناقشة مؤشرات الاستعداد ومتطلبات الجاهزية لبداية جادة وآمنة للعام لدراسي؛ مشيدًا بدعم الوزارة ومتابعة قياداتها لعمليات الاستعداد.

وقام مدير‫ تعليم شقراء بزيارة ثانوية مرات ومتوسطة مرات؛ للوقوف على جاهزيتهما، وتوافر متطلبات الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة، كما قدّم شكره للمعلمين على ما قدموه العام الماضي، ورحب بهم مع بداية العام الجديد.

وضمن الجولات التفقدية قام المساعد للشؤون المدرسية بتعليم شقراء، الدكتور عادل الزايد، بالترحيب بعودة المعلمين في متوسطة وثانوية أشيقر، واطلع على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة.

وتابع المساعد للشؤون المدرسية، يرافقه رئيس وحدة تطوير الموارد البشرية، وموظف الشؤون الصحية المدرسية، سير العمل واستكمال متطلبات التحصين في المدارس مرحّبين بعودة المعلمين للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وسط تفاعل إيجابي وحضور مميز.

واستكمالًا للجولات التفقدية قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات)، سهام الشعلان، بزيارة للثانوية الأولى بشقراء للوقوف على التهيئة والاستعداد للعام الدراسي، بما يكفل العودة الآمنة، كما قدمت التهاني للمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد.

‫من جانب آخر استكمل تعليم شقراء توزيع كتب المقررات المدرسية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، والمواد الصحية ‫لعودة حضورية آمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليم شقراء يكثف جولاته التفقدية ويستكمل توزيع الكتب الدراسية.. خلال أسبوع
سبق

كثف "تعليم شقراء" خلال الأسبوع الماضي، من اجتماعاته وجولاته التفقدية للمدارس استعدادًا للدراسة والعودة الحضورية الآمنة، كما استكمل توزيع الكتب على المدارس التي بدأها في وقت مبكر.

وترأس مدير ‫تعليم شقراء، الدكتور إبراهيم الحسن، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٣هـ؛ لاستعراض ومناقشة مؤشرات الاستعداد ومتطلبات الجاهزية لبداية جادة وآمنة للعام لدراسي؛ مشيدًا بدعم الوزارة ومتابعة قياداتها لعمليات الاستعداد.

وقام مدير‫ تعليم شقراء بزيارة ثانوية مرات ومتوسطة مرات؛ للوقوف على جاهزيتهما، وتوافر متطلبات الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة، كما قدّم شكره للمعلمين على ما قدموه العام الماضي، ورحب بهم مع بداية العام الجديد.

وضمن الجولات التفقدية قام المساعد للشؤون المدرسية بتعليم شقراء، الدكتور عادل الزايد، بالترحيب بعودة المعلمين في متوسطة وثانوية أشيقر، واطلع على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة.

وتابع المساعد للشؤون المدرسية، يرافقه رئيس وحدة تطوير الموارد البشرية، وموظف الشؤون الصحية المدرسية، سير العمل واستكمال متطلبات التحصين في المدارس مرحّبين بعودة المعلمين للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وسط تفاعل إيجابي وحضور مميز.

واستكمالًا للجولات التفقدية قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات)، سهام الشعلان، بزيارة للثانوية الأولى بشقراء للوقوف على التهيئة والاستعداد للعام الدراسي، بما يكفل العودة الآمنة، كما قدمت التهاني للمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد.

‫من جانب آخر استكمل تعليم شقراء توزيع كتب المقررات المدرسية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، والمواد الصحية ‫لعودة حضورية آمنة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
03:34 PM

تعليم شقراء يكثف جولاته التفقدية ويستكمل توزيع الكتب الدراسية.. خلال أسبوع

"الحسن" ترأس الاجتماع الرابع لمناقشة الاستعداد للدراسة الحضورية الآمنة

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
598

كثف "تعليم شقراء" خلال الأسبوع الماضي، من اجتماعاته وجولاته التفقدية للمدارس استعدادًا للدراسة والعودة الحضورية الآمنة، كما استكمل توزيع الكتب على المدارس التي بدأها في وقت مبكر.

وترأس مدير ‫تعليم شقراء، الدكتور إبراهيم الحسن، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٣هـ؛ لاستعراض ومناقشة مؤشرات الاستعداد ومتطلبات الجاهزية لبداية جادة وآمنة للعام لدراسي؛ مشيدًا بدعم الوزارة ومتابعة قياداتها لعمليات الاستعداد.

وقام مدير‫ تعليم شقراء بزيارة ثانوية مرات ومتوسطة مرات؛ للوقوف على جاهزيتهما، وتوافر متطلبات الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة، كما قدّم شكره للمعلمين على ما قدموه العام الماضي، ورحب بهم مع بداية العام الجديد.

وضمن الجولات التفقدية قام المساعد للشؤون المدرسية بتعليم شقراء، الدكتور عادل الزايد، بالترحيب بعودة المعلمين في متوسطة وثانوية أشيقر، واطلع على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة.

وتابع المساعد للشؤون المدرسية، يرافقه رئيس وحدة تطوير الموارد البشرية، وموظف الشؤون الصحية المدرسية، سير العمل واستكمال متطلبات التحصين في المدارس مرحّبين بعودة المعلمين للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وسط تفاعل إيجابي وحضور مميز.

واستكمالًا للجولات التفقدية قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات)، سهام الشعلان، بزيارة للثانوية الأولى بشقراء للوقوف على التهيئة والاستعداد للعام الدراسي، بما يكفل العودة الآمنة، كما قدمت التهاني للمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد.

‫من جانب آخر استكمل تعليم شقراء توزيع كتب المقررات المدرسية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، والمواد الصحية ‫لعودة حضورية آمنة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة