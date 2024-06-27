النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسحل" يكشف برنامجه قبل الجلوس على كرسي رئاسة اتحاد القدم

يعقد المهندس ياسر المسحل، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الجمعة مؤتمرًا صحافيًّا بالرياض، يكشف من خلاله عن برنامجه الانتخابي وخططه للفترة المقبلة، قبل الجلوس على كرسي الرئاسة "رسميًّا".

ومن المتوقع أن يسلط "المسحل" الضوء على بعض التعديلات خلال المرحلة المقبلة، لعل أبرزها ملف الاحتراف الشائك، الصادر من قِبَل الاتحاد السابق.

ويأتي ترشح "المسحل" لرئاسة اتحاد القدم، خلفًا للمكلف السابق لؤي السبيعي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"المسحل" يكشف برنامجه قبل الجلوس على كرسي رئاسة اتحاد القدم
سبق

يعقد المهندس ياسر المسحل، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الجمعة مؤتمرًا صحافيًّا بالرياض، يكشف من خلاله عن برنامجه الانتخابي وخططه للفترة المقبلة، قبل الجلوس على كرسي الرئاسة "رسميًّا".

ومن المتوقع أن يسلط "المسحل" الضوء على بعض التعديلات خلال المرحلة المقبلة، لعل أبرزها ملف الاحتراف الشائك، الصادر من قِبَل الاتحاد السابق.

ويأتي ترشح "المسحل" لرئاسة اتحاد القدم، خلفًا للمكلف السابق لؤي السبيعي.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:57 AM

"المسحل" يكشف برنامجه قبل الجلوس على كرسي رئاسة اتحاد القدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,410

يعقد المهندس ياسر المسحل، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الجمعة مؤتمرًا صحافيًّا بالرياض، يكشف من خلاله عن برنامجه الانتخابي وخططه للفترة المقبلة، قبل الجلوس على كرسي الرئاسة "رسميًّا".

ومن المتوقع أن يسلط "المسحل" الضوء على بعض التعديلات خلال المرحلة المقبلة، لعل أبرزها ملف الاحتراف الشائك، الصادر من قِبَل الاتحاد السابق.

ويأتي ترشح "المسحل" لرئاسة اتحاد القدم، خلفًا للمكلف السابق لؤي السبيعي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,304
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,160
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,681
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,039

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة