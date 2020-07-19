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منذ بدء العمل.. 281 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

4 عيادات مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في القريات بلغ 281 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال "4" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة القريات على النحو التالي (مركز صحي الرفاع، مركز صحي الحميدية، مستشفى الحديثة، مستشفى العيساوية).

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن القريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منذ بدء العمل.. 281 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
سبق

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في القريات بلغ 281 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال "4" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة القريات على النحو التالي (مركز صحي الرفاع، مركز صحي الحميدية، مستشفى الحديثة، مستشفى العيساوية).

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
01:11 PM

منذ بدء العمل.. 281 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

4 عيادات مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في القريات بلغ 281 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال "4" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة القريات على النحو التالي (مركز صحي الرفاع، مركز صحي الحميدية، مستشفى الحديثة، مستشفى العيساوية).

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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