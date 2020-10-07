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وزير الرياضة يبحث مع السفير المجري التعاون الرياضي بين البلدين

التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل -عن بعد- سفير جمهورية المجر لدى المملكة العربية السعودية بالاش شلماسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين والاطلاع على البرامج الرياضية المشتركة، ومناقشتها وإمكانية تنفيذها من خلال اللجنة السعودية المجرية المشتركة، التي من المقرر أن يعقد اجتماعها في ديسمبر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يبحث مع السفير المجري التعاون الرياضي بين البلدين
سبق

التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل -عن بعد- سفير جمهورية المجر لدى المملكة العربية السعودية بالاش شلماسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين والاطلاع على البرامج الرياضية المشتركة، ومناقشتها وإمكانية تنفيذها من خلال اللجنة السعودية المجرية المشتركة، التي من المقرر أن يعقد اجتماعها في ديسمبر المقبل.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
05:50 PM

وزير الرياضة يبحث مع السفير المجري التعاون الرياضي بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل -عن بعد- سفير جمهورية المجر لدى المملكة العربية السعودية بالاش شلماسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين والاطلاع على البرامج الرياضية المشتركة، ومناقشتها وإمكانية تنفيذها من خلال اللجنة السعودية المجرية المشتركة، التي من المقرر أن يعقد اجتماعها في ديسمبر المقبل.

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