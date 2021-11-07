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الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19520 وبلغت الإصابات 2.523.438 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.569.962 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.523.438 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.495.631 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19520 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.569.962 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.523.438 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.495.631 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19520 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
11:28 AM

الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19520 وبلغت الإصابات 2.523.438 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.569.962 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.523.438 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.495.631 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19520 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,013
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

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