أوضحت أمانة منطقة الرياض أن حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة مستمر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنعانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشملها .
أمانة منطقة الرياض: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة
امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة مستمر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنعانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشملها .
اعلان
أمانة منطقة الرياض: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمةعبدالله البرقاوي سبق 2020-05-28
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:19 PM
اخر تعديل
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
07:21 PM
أمانة منطقة الرياض: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة
امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة مستمر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنعانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشملها .
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,592
91 مليار ..
29 يناير
16,879
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,900
53.8 مليار
31 يوليو
42,672
ثلاثة لاءات
صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير
عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا
عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!
محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام
ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير
علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"
عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة
أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك
حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة
جمعان الكرت