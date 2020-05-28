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أمانة منطقة الرياض‬⁩: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة

امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

أوضحت أمانة منطقة الرياض‬⁩ أن حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة مستمر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنعانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشملها .

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أمانة منطقة الرياض‬⁩: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة
سبق

أوضحت أمانة منطقة الرياض‬⁩ أن حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة مستمر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنعانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشملها .

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:19 PM
اخر تعديل
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
07:21 PM

أمانة منطقة الرياض‬⁩: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة

امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
14,728

أوضحت أمانة منطقة الرياض‬⁩ أن حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة مستمر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنعانتشار فيروس كورونا المستجد، وأن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشملها .

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