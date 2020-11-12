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وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في "منتدى باريس للسلام"

بحضور عددٍ من رؤساء الدول وكبار المسؤولين

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في "منتدى باريس للسلام"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي عقد برعاية ومشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وعددٍ من رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

‏‎ونقل الوزير الجبير في مستهل كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهم بنجاح أعمال المنتدى.

واستعرض أثناء مشاركته جهود المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لهذا العام 2020م، وإقامتها لقمة استثنائية لقادة الدول لتنسيق الجهود الدولية في احتواء جائحة كوفيد 19، ثم تطرق معاليه بعد ذلك، إلى الجهود التي بذلتها وزارة الصحة في المملكة والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها السلطات في المملكة والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، كما قدم الشكر لمنظمة الصحة العالمية لجهودها في مواجهة الجائحة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في "منتدى باريس للسلام"
سبق

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في "منتدى باريس للسلام"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي عقد برعاية ومشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وعددٍ من رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

‏‎ونقل الوزير الجبير في مستهل كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهم بنجاح أعمال المنتدى.

واستعرض أثناء مشاركته جهود المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لهذا العام 2020م، وإقامتها لقمة استثنائية لقادة الدول لتنسيق الجهود الدولية في احتواء جائحة كوفيد 19، ثم تطرق معاليه بعد ذلك، إلى الجهود التي بذلتها وزارة الصحة في المملكة والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها السلطات في المملكة والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، كما قدم الشكر لمنظمة الصحة العالمية لجهودها في مواجهة الجائحة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:28 PM

وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في "منتدى باريس للسلام"

بحضور عددٍ من رؤساء الدول وكبار المسؤولين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في "منتدى باريس للسلام"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي عقد برعاية ومشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وعددٍ من رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

‏‎ونقل الوزير الجبير في مستهل كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهم بنجاح أعمال المنتدى.

واستعرض أثناء مشاركته جهود المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لهذا العام 2020م، وإقامتها لقمة استثنائية لقادة الدول لتنسيق الجهود الدولية في احتواء جائحة كوفيد 19، ثم تطرق معاليه بعد ذلك، إلى الجهود التي بذلتها وزارة الصحة في المملكة والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها السلطات في المملكة والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، كما قدم الشكر لمنظمة الصحة العالمية لجهودها في مواجهة الجائحة.

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