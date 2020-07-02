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مصر تسجل 1485 إصابة و 86 وفاة جديدة بـ "كورونا"

مجاهد: إجمالي المصابين بلغ 71299 و3120 وفاة

سجلت مصر 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 407 أشخاص من المستشفيات إثر تعافيهم من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 19288 شخصًا.

وأوضح البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا هو 71299 حالة إصابة و3120 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجل 1485 إصابة و 86 وفاة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجلت مصر 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 407 أشخاص من المستشفيات إثر تعافيهم من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 19288 شخصًا.

وأوضح البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا هو 71299 حالة إصابة و3120 حالة وفاة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:21 PM

مصر تسجل 1485 إصابة و 86 وفاة جديدة بـ "كورونا"

مجاهد: إجمالي المصابين بلغ 71299 و3120 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر 1485 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 407 أشخاص من المستشفيات إثر تعافيهم من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 19288 شخصًا.

وأوضح البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا هو 71299 حالة إصابة و3120 حالة وفاة.

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