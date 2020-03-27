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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"الراجحي" 25 مليونًا.. هنا بنوك تدعم "الوقف الصحي" تفاعلًا مع "كورونا"

"الأهلي" و"الرياض" و"سامبا" و"الفرنسي" قدموا ما يزيد على 78 مليون ريال

تفاعلت عدد من البنوك السعودية مع جائحة كورونا، وقدّمت دعمًا لصندوق الوقف الصحي السعودي.

وفي التفاصيل، قدّم البنك الأهلي مبلغ ٣٣ مليون ريال، وبنك الرياض دعمًا بمبلغ ١٧ مليون ريال، وبنك سامبا قدّم مبلغ ١٦.٥ مليون ريال، والبنك الفرنسي ١٢ مليونًا، والبنك العربي ١٢ مليون ريال، وساب ١٧ مليون ريال، والإنماء ٨.٥ ملايين ريال، والراجحي ٢٥ مليون ريال، والبنك الفرنسي ١٢ مليون ريال، والسعودي للاستثمار ٦.٥ ملايين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" 25 مليونًا.. هنا بنوك تدعم "الوقف الصحي" تفاعلًا مع "كورونا"
سبق

تفاعلت عدد من البنوك السعودية مع جائحة كورونا، وقدّمت دعمًا لصندوق الوقف الصحي السعودي.

وفي التفاصيل، قدّم البنك الأهلي مبلغ ٣٣ مليون ريال، وبنك الرياض دعمًا بمبلغ ١٧ مليون ريال، وبنك سامبا قدّم مبلغ ١٦.٥ مليون ريال، والبنك الفرنسي ١٢ مليونًا، والبنك العربي ١٢ مليون ريال، وساب ١٧ مليون ريال، والإنماء ٨.٥ ملايين ريال، والراجحي ٢٥ مليون ريال، والبنك الفرنسي ١٢ مليون ريال، والسعودي للاستثمار ٦.٥ ملايين".

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:21 PM

"الراجحي" 25 مليونًا.. هنا بنوك تدعم "الوقف الصحي" تفاعلًا مع "كورونا"

"الأهلي" و"الرياض" و"سامبا" و"الفرنسي" قدموا ما يزيد على 78 مليون ريال

A A A
بدر العتيبي - الرياض
23
16,198

تفاعلت عدد من البنوك السعودية مع جائحة كورونا، وقدّمت دعمًا لصندوق الوقف الصحي السعودي.

وفي التفاصيل، قدّم البنك الأهلي مبلغ ٣٣ مليون ريال، وبنك الرياض دعمًا بمبلغ ١٧ مليون ريال، وبنك سامبا قدّم مبلغ ١٦.٥ مليون ريال، والبنك الفرنسي ١٢ مليونًا، والبنك العربي ١٢ مليون ريال، وساب ١٧ مليون ريال، والإنماء ٨.٥ ملايين ريال، والراجحي ٢٥ مليون ريال، والبنك الفرنسي ١٢ مليون ريال، والسعودي للاستثمار ٦.٥ ملايين".

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