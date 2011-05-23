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"أمانة جدة" تنفذ 1172 جولة رقابية على الواجهات البحرية

للتأكيد على الإجراءات الاحترازية.. ورصدت 368 مخالفة وأغلقت 45 موقعاً

نفّذت الفرق الميدانية أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس السبت، 1172 جولة رقابية لمتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية، حيث رصدت 368 مخالفة، وأغلقت 45 موقعاً.

وبيّنت الأمانة -بحسب وكالة الأنباء (واس)- أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينةً بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفةمقع في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة؛ لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار الفيروس، لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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"أمانة جدة" تنفذ 1172 جولة رقابية على الواجهات البحرية
سبق

نفّذت الفرق الميدانية أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس السبت، 1172 جولة رقابية لمتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية، حيث رصدت 368 مخالفة، وأغلقت 45 موقعاً.

وبيّنت الأمانة -بحسب وكالة الأنباء (واس)- أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينةً بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفةمقع في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة؛ لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار الفيروس، لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
02:32 PM

"أمانة جدة" تنفذ 1172 جولة رقابية على الواجهات البحرية

للتأكيد على الإجراءات الاحترازية.. ورصدت 368 مخالفة وأغلقت 45 موقعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت الفرق الميدانية أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس السبت، 1172 جولة رقابية لمتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية، حيث رصدت 368 مخالفة، وأغلقت 45 موقعاً.

وبيّنت الأمانة -بحسب وكالة الأنباء (واس)- أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينةً بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفةمقع في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة؛ لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار الفيروس، لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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