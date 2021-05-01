لا صحة لما يتم تداوله حول قبول المملكة المنتجات الغذائية المرفوضة في أوروبا

"البيئة" وهيئة الغذاء والدواء: سلامة المنتجات أولوية قصوى لدى الجهات الحكومية

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا أو غيرها من البلدان بسبب بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات، كما تؤكدان بأنهما تطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية ( الكودكس)، والتي وضعت حدودًا لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات (JMPR).

وتدعو وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة والتي لا تستند إلى مصدر رسمي، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتؤكدان بأن سلامة كافة المنتجات ومنها المنتجات الزراعية والغذائية أولوية قصوى لدى كافة الجهات الحكومية.