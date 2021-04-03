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محافظ العقيق يفتتح أكبر مقهى نسائي بالمحافظة

بعد تدشين أمير الباحة لمبادرة "كن ريادياً"

ضمن مبادرة "كن رياديًا" التي دشنها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة

منتصف الأسبوع المنصرم، افتتح محافظ العقيق، سالم بن مسير بن طواله، أحد المشاريع الريادية "مقهى نكهة مدل"، وهو أكبر مقهى نسائي في المنطقة، بدعم من معهد ريادة وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

وقام "بن طوالة" بقص الشريط وتجول على أركان المقهى مستمعًا إلى شرح مفصل من إدارة المقهى، حيث يقع المقهى في قلب المحافظة

النابض على مساحة تقدر بأكثر من 215 مترًا مربعًا يقدم العديد من المشروبات الساخنة والباردة والبعض منها حصري بالمنطقة وخاص بالمحل، وهو بدعم من معهد ريادة وتمويل حكومي من بنك التنمية الاجتماعي.

وأكد محافظ العقيق أن المقهى يعد باكورة استثمارية في المحافظة ومنطلقاً لمبادرة "كن رياديًا"، مشيدًا بالعمل المميز والذي أضفى على

الموقع جمالًا,

وتأتي هذه المبادرة على نهج مبادرة "كن رياديًا" التي دشنها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والاستفادة

من الدعم الذي وفرته قيادتنا الرشيدة للراغبين في افتتاح مشاريع صغيرة أو متوسطة, بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في

مواجهة التحديات والمخاطر ونشر ثقافة المشاريع الريادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. معربًا عن سعادته بما شاهده خلال جولته.

وقالت مؤسسة المشروع، الريادية لطيفة عمير لـ"سبق": تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير أقصى درجات الاهتمام للمواطن ومنها دعم

الرياديين والذي ينعكس حتماً على توفير فرص وظيفية للفتيات، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال أبناء الوطن.

وأشارت إلى توظيف عدد من الفتيات في مشروعها وسعيها لاستقطاب أصحاب المواهب الفنية والحرفية.

وقدمّت الشكر لأمير الباحة ومحافظ العقيق وعائلتها التي سعت لمساعدتها لافتتاح مشروعها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ العقيق يفتتح أكبر مقهى نسائي بالمحافظة
سبق

ضمن مبادرة "كن رياديًا" التي دشنها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة

منتصف الأسبوع المنصرم، افتتح محافظ العقيق، سالم بن مسير بن طواله، أحد المشاريع الريادية "مقهى نكهة مدل"، وهو أكبر مقهى نسائي في المنطقة، بدعم من معهد ريادة وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

وقام "بن طوالة" بقص الشريط وتجول على أركان المقهى مستمعًا إلى شرح مفصل من إدارة المقهى، حيث يقع المقهى في قلب المحافظة

النابض على مساحة تقدر بأكثر من 215 مترًا مربعًا يقدم العديد من المشروبات الساخنة والباردة والبعض منها حصري بالمنطقة وخاص بالمحل، وهو بدعم من معهد ريادة وتمويل حكومي من بنك التنمية الاجتماعي.

وأكد محافظ العقيق أن المقهى يعد باكورة استثمارية في المحافظة ومنطلقاً لمبادرة "كن رياديًا"، مشيدًا بالعمل المميز والذي أضفى على

الموقع جمالًا,

وتأتي هذه المبادرة على نهج مبادرة "كن رياديًا" التي دشنها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والاستفادة

من الدعم الذي وفرته قيادتنا الرشيدة للراغبين في افتتاح مشاريع صغيرة أو متوسطة, بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في

مواجهة التحديات والمخاطر ونشر ثقافة المشاريع الريادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. معربًا عن سعادته بما شاهده خلال جولته.

وقالت مؤسسة المشروع، الريادية لطيفة عمير لـ"سبق": تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير أقصى درجات الاهتمام للمواطن ومنها دعم

الرياديين والذي ينعكس حتماً على توفير فرص وظيفية للفتيات، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال أبناء الوطن.

وأشارت إلى توظيف عدد من الفتيات في مشروعها وسعيها لاستقطاب أصحاب المواهب الفنية والحرفية.

وقدمّت الشكر لأمير الباحة ومحافظ العقيق وعائلتها التي سعت لمساعدتها لافتتاح مشروعها.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
05:44 PM

محافظ العقيق يفتتح أكبر مقهى نسائي بالمحافظة

بعد تدشين أمير الباحة لمبادرة "كن ريادياً"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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ضمن مبادرة "كن رياديًا" التي دشنها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة

منتصف الأسبوع المنصرم، افتتح محافظ العقيق، سالم بن مسير بن طواله، أحد المشاريع الريادية "مقهى نكهة مدل"، وهو أكبر مقهى نسائي في المنطقة، بدعم من معهد ريادة وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

وقام "بن طوالة" بقص الشريط وتجول على أركان المقهى مستمعًا إلى شرح مفصل من إدارة المقهى، حيث يقع المقهى في قلب المحافظة

النابض على مساحة تقدر بأكثر من 215 مترًا مربعًا يقدم العديد من المشروبات الساخنة والباردة والبعض منها حصري بالمنطقة وخاص بالمحل، وهو بدعم من معهد ريادة وتمويل حكومي من بنك التنمية الاجتماعي.

وأكد محافظ العقيق أن المقهى يعد باكورة استثمارية في المحافظة ومنطلقاً لمبادرة "كن رياديًا"، مشيدًا بالعمل المميز والذي أضفى على

الموقع جمالًا,

وتأتي هذه المبادرة على نهج مبادرة "كن رياديًا" التي دشنها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والاستفادة

من الدعم الذي وفرته قيادتنا الرشيدة للراغبين في افتتاح مشاريع صغيرة أو متوسطة, بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في

مواجهة التحديات والمخاطر ونشر ثقافة المشاريع الريادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. معربًا عن سعادته بما شاهده خلال جولته.

وقالت مؤسسة المشروع، الريادية لطيفة عمير لـ"سبق": تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير أقصى درجات الاهتمام للمواطن ومنها دعم

الرياديين والذي ينعكس حتماً على توفير فرص وظيفية للفتيات، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال أبناء الوطن.

وأشارت إلى توظيف عدد من الفتيات في مشروعها وسعيها لاستقطاب أصحاب المواهب الفنية والحرفية.

وقدمّت الشكر لأمير الباحة ومحافظ العقيق وعائلتها التي سعت لمساعدتها لافتتاح مشروعها.

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