بالفيديو.. هندي يتسبب بكارثة أثناء الاحتفال بميلاد ابنه

تسبب رجل هندي في كارثة خلال الاحتفال بميلاد ابنه في الهند، بعدما قام بوضع مادة "الفوم" على شعر رأس الابن وتسبب بإضرام النيران فيه.

وحسب الفيديو الذي بُث على موقع "لايف ليك"، أراد الرجل إضفاء جوّ من البهجة على المناسبة، فبالغ في مظاهر الاحتفال وأغرق شعر ابنه بالفوم، دون أن ينتبه إلى أن الفوم مادة سريعة الاشتعال.

وعندما مال الطفل نحو لهب الشموع اشتعلت النيران في الشعر لتنقلب لحظات السعادة إلى رعب وصراخ.