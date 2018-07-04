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بالفيديو.. هندي يتسبب بكارثة أثناء الاحتفال بميلاد ابنه

تسبب رجل هندي في كارثة خلال الاحتفال بميلاد ابنه في الهند، بعدما قام بوضع مادة "الفوم" على شعر رأس الابن وتسبب بإضرام النيران فيه.

وحسب الفيديو الذي بُث على موقع "لايف ليك"، أراد الرجل إضفاء جوّ من البهجة على المناسبة، فبالغ في مظاهر الاحتفال وأغرق شعر ابنه بالفوم، دون أن ينتبه إلى أن الفوم مادة سريعة الاشتعال.

وعندما مال الطفل نحو لهب الشموع اشتعلت النيران في الشعر لتنقلب لحظات السعادة إلى رعب وصراخ.

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بالفيديو.. هندي يتسبب بكارثة أثناء الاحتفال بميلاد ابنه
سبق

تسبب رجل هندي في كارثة خلال الاحتفال بميلاد ابنه في الهند، بعدما قام بوضع مادة "الفوم" على شعر رأس الابن وتسبب بإضرام النيران فيه.

وحسب الفيديو الذي بُث على موقع "لايف ليك"، أراد الرجل إضفاء جوّ من البهجة على المناسبة، فبالغ في مظاهر الاحتفال وأغرق شعر ابنه بالفوم، دون أن ينتبه إلى أن الفوم مادة سريعة الاشتعال.

وعندما مال الطفل نحو لهب الشموع اشتعلت النيران في الشعر لتنقلب لحظات السعادة إلى رعب وصراخ.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
08:22 AM

بالفيديو.. هندي يتسبب بكارثة أثناء الاحتفال بميلاد ابنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,619

تسبب رجل هندي في كارثة خلال الاحتفال بميلاد ابنه في الهند، بعدما قام بوضع مادة "الفوم" على شعر رأس الابن وتسبب بإضرام النيران فيه.

وحسب الفيديو الذي بُث على موقع "لايف ليك"، أراد الرجل إضفاء جوّ من البهجة على المناسبة، فبالغ في مظاهر الاحتفال وأغرق شعر ابنه بالفوم، دون أن ينتبه إلى أن الفوم مادة سريعة الاشتعال.

وعندما مال الطفل نحو لهب الشموع اشتعلت النيران في الشعر لتنقلب لحظات السعادة إلى رعب وصراخ.

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