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بـ: #الزم_تسلم.. الدفاع المدني يتنازل عن اسمه لتوعية المجتمع

تماشياً مع الإجراءات الحكومية المتبعة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بادرت المديرية العامة للدفاع المدني بتغيير اسمها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى مسمى #الزم_تسلم، وذلك للإسهام في توعية المجتمع، والمشاركة في المبادرات الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس العالمي.

وعملت المديرية على تغيير النبذة التعريفية لها إلى عبارات توعوية كتبت فيها: "لسلامتك وسلامة الوطن الزم البقاء في منزلك، التزم بالإرشادات والتعليمات الوقائية من فيروس كورونا، حفظ الله وطننا من كل مكروه.

ووضعت المديرية شعارها الجديد على طريقة هاشتاق حتى يسهل على متصفحي منصة تويتر الوصول إليه والاستفادة منه، إضافة إلى إتاحة المشاركة فيه لكل من يريد الإسهام في التوعية عبر الشبكات الاجتماعية.

وثبت الدفاع المدني تغريدة مصممة على حسابه تحمل شعار #الزم_تسلم، داعين في التغريدة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية لضمان سلامة المجتمع، والحد من انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد بادرت بهذه الخطوة إيماناً منها بالدور اللازم في ظل هذه الظروف على جميع الجهات الحكومية للقيام بأدوارها التوعوية والإرشادية في مساعدة المواطنين وتثقيفهم بكل ما يمكن أن ينعكس إيجاباً عليهم.

وتعتبر مديرية الدفاع المدني واحدة من أبرز الجهات الحكومية المعروفة بالأدوار التوعوية والتثقيفية عبر برامجها المستمرة دائماً سواء فيما يتعلق بمواسم الحج والعمرة، أو في التقلبات المناخية، أو حتى السيول والأمطار، ومخاطر المرتفعات والمنحدرات وغيرها، إضافة إلى الأدوار التي تعنى بها في خدمة المواطنين وإنقاذهم من جميع المخاطر بشتى أنواعها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ: #الزم_تسلم.. الدفاع المدني يتنازل عن اسمه لتوعية المجتمع
سبق

تماشياً مع الإجراءات الحكومية المتبعة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بادرت المديرية العامة للدفاع المدني بتغيير اسمها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى مسمى #الزم_تسلم، وذلك للإسهام في توعية المجتمع، والمشاركة في المبادرات الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس العالمي.

وعملت المديرية على تغيير النبذة التعريفية لها إلى عبارات توعوية كتبت فيها: "لسلامتك وسلامة الوطن الزم البقاء في منزلك، التزم بالإرشادات والتعليمات الوقائية من فيروس كورونا، حفظ الله وطننا من كل مكروه.

ووضعت المديرية شعارها الجديد على طريقة هاشتاق حتى يسهل على متصفحي منصة تويتر الوصول إليه والاستفادة منه، إضافة إلى إتاحة المشاركة فيه لكل من يريد الإسهام في التوعية عبر الشبكات الاجتماعية.

وثبت الدفاع المدني تغريدة مصممة على حسابه تحمل شعار #الزم_تسلم، داعين في التغريدة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية لضمان سلامة المجتمع، والحد من انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد بادرت بهذه الخطوة إيماناً منها بالدور اللازم في ظل هذه الظروف على جميع الجهات الحكومية للقيام بأدوارها التوعوية والإرشادية في مساعدة المواطنين وتثقيفهم بكل ما يمكن أن ينعكس إيجاباً عليهم.

وتعتبر مديرية الدفاع المدني واحدة من أبرز الجهات الحكومية المعروفة بالأدوار التوعوية والتثقيفية عبر برامجها المستمرة دائماً سواء فيما يتعلق بمواسم الحج والعمرة، أو في التقلبات المناخية، أو حتى السيول والأمطار، ومخاطر المرتفعات والمنحدرات وغيرها، إضافة إلى الأدوار التي تعنى بها في خدمة المواطنين وإنقاذهم من جميع المخاطر بشتى أنواعها.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:39 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:03 PM

بـ: #الزم_تسلم.. الدفاع المدني يتنازل عن اسمه لتوعية المجتمع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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5,803

تماشياً مع الإجراءات الحكومية المتبعة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بادرت المديرية العامة للدفاع المدني بتغيير اسمها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى مسمى #الزم_تسلم، وذلك للإسهام في توعية المجتمع، والمشاركة في المبادرات الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس العالمي.

وعملت المديرية على تغيير النبذة التعريفية لها إلى عبارات توعوية كتبت فيها: "لسلامتك وسلامة الوطن الزم البقاء في منزلك، التزم بالإرشادات والتعليمات الوقائية من فيروس كورونا، حفظ الله وطننا من كل مكروه.

ووضعت المديرية شعارها الجديد على طريقة هاشتاق حتى يسهل على متصفحي منصة تويتر الوصول إليه والاستفادة منه، إضافة إلى إتاحة المشاركة فيه لكل من يريد الإسهام في التوعية عبر الشبكات الاجتماعية.

وثبت الدفاع المدني تغريدة مصممة على حسابه تحمل شعار #الزم_تسلم، داعين في التغريدة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية لضمان سلامة المجتمع، والحد من انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد بادرت بهذه الخطوة إيماناً منها بالدور اللازم في ظل هذه الظروف على جميع الجهات الحكومية للقيام بأدوارها التوعوية والإرشادية في مساعدة المواطنين وتثقيفهم بكل ما يمكن أن ينعكس إيجاباً عليهم.

وتعتبر مديرية الدفاع المدني واحدة من أبرز الجهات الحكومية المعروفة بالأدوار التوعوية والتثقيفية عبر برامجها المستمرة دائماً سواء فيما يتعلق بمواسم الحج والعمرة، أو في التقلبات المناخية، أو حتى السيول والأمطار، ومخاطر المرتفعات والمنحدرات وغيرها، إضافة إلى الأدوار التي تعنى بها في خدمة المواطنين وإنقاذهم من جميع المخاطر بشتى أنواعها.

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