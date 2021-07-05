بهدفي "الحمدان " و" اليامي ".. الأخضر الأولمبي يكسب أوغندا ( الأول )

كسب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم نظيره الأوغندي ( الأول ) بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن إطار معسكر الأخضر تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وسجل أهداف الأخضر السعودي، عبد الله الحمدان وعبد الرحمن اليامي، في الدقائق (40، 90+3 ).