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شاهد.. "روضة التنهات" تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين

أجواء ربيعية جمعت أشجار الطلح والسد ووثقها "السهلي" بعدسته

استقبلت روضة التنهات، خلال هذه الأيام، عدداً كبيرًا من الزوار الذين استغلوا إجازة نهاية الأسبوع في الاستمتاع بالأجواء الربيعية والمناظر الخلابة التي جمعت بين أشجار الطلح والسد والخضرة التي تحفها الرمال الذهبية.

واكتست أرض روضة التنهات بالأعشاب المتنوعة على مساحات شاسعة، وفاحت رائحتها بريح النفل والخزامى، فيما انتشر المتنزهون ومحبو البر حول الروضة مستمتعين بالهواء الطلق والأجواء الربيعية.

وتعد روضة التنهات من أكبر الروضات في المنطقة، وتحيط بها رمال الدهناء الذهبية من الشرق، وتصب فيها العديد من الأودية وأهمها "الشوكي والطيري والعتش والودي"، وتكثر فيها أشجار الطلح والسدر، وتتنوع فيها الزهور في موسم الربيع، فيما تبعد الروضة عن الرياض مسافة 180 كلم وتقع بالقرب من مركز حفر العتش طريق الصمان.

ورصد المصور بدر الناحز السهلي بعدسته عددًا من الصور ومقطع فيديو للروضة وخصّ بها قراء ومتابعي "سبق".

روضة التنهات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "روضة التنهات" تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين
سبق

استقبلت روضة التنهات، خلال هذه الأيام، عدداً كبيرًا من الزوار الذين استغلوا إجازة نهاية الأسبوع في الاستمتاع بالأجواء الربيعية والمناظر الخلابة التي جمعت بين أشجار الطلح والسد والخضرة التي تحفها الرمال الذهبية.

واكتست أرض روضة التنهات بالأعشاب المتنوعة على مساحات شاسعة، وفاحت رائحتها بريح النفل والخزامى، فيما انتشر المتنزهون ومحبو البر حول الروضة مستمتعين بالهواء الطلق والأجواء الربيعية.

وتعد روضة التنهات من أكبر الروضات في المنطقة، وتحيط بها رمال الدهناء الذهبية من الشرق، وتصب فيها العديد من الأودية وأهمها "الشوكي والطيري والعتش والودي"، وتكثر فيها أشجار الطلح والسدر، وتتنوع فيها الزهور في موسم الربيع، فيما تبعد الروضة عن الرياض مسافة 180 كلم وتقع بالقرب من مركز حفر العتش طريق الصمان.

ورصد المصور بدر الناحز السهلي بعدسته عددًا من الصور ومقطع فيديو للروضة وخصّ بها قراء ومتابعي "سبق".

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
04:41 PM

شاهد.. "روضة التنهات" تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين

أجواء ربيعية جمعت أشجار الطلح والسد ووثقها "السهلي" بعدسته

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فلاح الجوفان - الرياض
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9,027

استقبلت روضة التنهات، خلال هذه الأيام، عدداً كبيرًا من الزوار الذين استغلوا إجازة نهاية الأسبوع في الاستمتاع بالأجواء الربيعية والمناظر الخلابة التي جمعت بين أشجار الطلح والسد والخضرة التي تحفها الرمال الذهبية.

واكتست أرض روضة التنهات بالأعشاب المتنوعة على مساحات شاسعة، وفاحت رائحتها بريح النفل والخزامى، فيما انتشر المتنزهون ومحبو البر حول الروضة مستمتعين بالهواء الطلق والأجواء الربيعية.

وتعد روضة التنهات من أكبر الروضات في المنطقة، وتحيط بها رمال الدهناء الذهبية من الشرق، وتصب فيها العديد من الأودية وأهمها "الشوكي والطيري والعتش والودي"، وتكثر فيها أشجار الطلح والسدر، وتتنوع فيها الزهور في موسم الربيع، فيما تبعد الروضة عن الرياض مسافة 180 كلم وتقع بالقرب من مركز حفر العتش طريق الصمان.

ورصد المصور بدر الناحز السهلي بعدسته عددًا من الصور ومقطع فيديو للروضة وخصّ بها قراء ومتابعي "سبق".

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