النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تسجّل اليوم 108 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس فيها إلى 46.623

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 108 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 272.590 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.042 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 30 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها عفيف 8 حالات، أما الدوادمي وشقراء فقد تم رصد حالتين، بعدها حالة واحدة في الدلم.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة الرياض 46.623 حالات تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 804 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تسجّل اليوم 108 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا
سبق

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 108 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 272.590 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.042 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 30 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها عفيف 8 حالات، أما الدوادمي وشقراء فقد تم رصد حالتين، بعدها حالة واحدة في الدلم.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة الرياض 46.623 حالات تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 804 حالات وفاة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:29 PM

الرياض تسجّل اليوم 108 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس فيها إلى 46.623

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,471

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 108 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 272.590 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.042 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 30 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها عفيف 8 حالات، أما الدوادمي وشقراء فقد تم رصد حالتين، بعدها حالة واحدة في الدلم.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة الرياض 46.623 حالات تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 804 حالات وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,275

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة