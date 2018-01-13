فتحت شرطة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية، تحقيقًا بعد توقيف رجل إيراني بحوزته عدة سكاكين على جسر فلاغلر التذكاري، أمس. وبحسب تقرير لمحطة "ويست بالم بيتش"، ذكرت الشرطة أن مواطنًا أبلغ عن شخص مشبوه في برادلي بارك، عرف فيما بعد باسم مسعود يارزوليه، ولم يكن لديه عنوان معروف، واحتجزه الضباط، وتم العثور على سيارته في مطار بالم بيتش الدولي. وتقول السلطات إنه تم تفتيش سيارة "يارزوليه" جيدًا، ومن غير المعروف سبب أنها كانت مركونة في المطار. وبالإضافة إلى السكاكين، أكدت الشرطة أن الرجل كان يحمل 2200 دولار نقدًا، وأعلنت إدارة الشرطة استمرارها في متابعة هذا التحقيق. ويبعد جسر فلاغر التذكاري نحو أربعة أميال -6.5 كم- عن منتجع "مارالاغو" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الموجود حاليًّا في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن. ونقلت الشرق الأوسط اللندنية عن "ديلي ميل" البريطانية، جاء هذا التطور بعد أيام من عرض المسؤولين الإيرانيين مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن يقوم باغتيال "ترمب". وقضى "ترمب" مؤخرًا العطلة في منتجع مارالاغو، ومن الممكن أن يعود له خلال نهاية الأسبوع المقبل، وأصدرت السلطات المسؤولة قيودًا على رحلات طيران "بالم بيتش" اعتبارًا من 17 إلى 19 يناير، في إشارة نموذجية إلى أنه قد يتم تحديد موعد زيارة جديدة لترامب إلى النادي قريبًا.

سكاكين بحوزته وسيارته بالمطار.. لغز ضبط إيراني يحوم قرب منتجع "ترامب"! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-11 فتحت شرطة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية، تحقيقًا بعد توقيف رجل إيراني بحوزته عدة سكاكين على جسر فلاغلر التذكاري، أمس.



وبحسب تقرير لمحطة "ويست بالم بيتش"، ذكرت الشرطة أن مواطنًا أبلغ عن شخص مشبوه في برادلي بارك، عرف فيما بعد باسم مسعود يارزوليه، ولم يكن لديه عنوان معروف، واحتجزه الضباط، وتم العثور على سيارته في مطار بالم بيتش الدولي.



وتقول السلطات إنه تم تفتيش سيارة "يارزوليه" جيدًا، ومن غير المعروف سبب أنها كانت مركونة في المطار.



وبالإضافة إلى السكاكين، أكدت الشرطة أن الرجل كان يحمل 2200 دولار نقدًا، وأعلنت إدارة الشرطة استمرارها في متابعة هذا التحقيق.



ويبعد جسر فلاغر التذكاري نحو أربعة أميال -6.5 كم- عن منتجع "مارالاغو" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الموجود حاليًّا في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.



ونقلت الشرق الأوسط اللندنية عن "ديلي ميل" البريطانية، جاء هذا التطور بعد أيام من عرض المسؤولين الإيرانيين مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن يقوم باغتيال "ترمب".



وقضى "ترمب" مؤخرًا العطلة في منتجع مارالاغو، ومن الممكن أن يعود له خلال نهاية الأسبوع المقبل، وأصدرت السلطات المسؤولة قيودًا على رحلات طيران "بالم بيتش" اعتبارًا من 17 إلى 19 يناير، في إشارة نموذجية إلى أنه قد يتم تحديد موعد زيارة جديدة لترامب إلى النادي قريبًا.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 03:54 PM

سكاكين بحوزته وسيارته بالمطار.. لغز ضبط إيراني يحوم قرب منتجع "ترامب"! اشتبه فيه مواطن عند جسر وأبلغ عنه.. بلا عنوان معروف ويحمل الفَيْ دولار نقدًا





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فتحت شرطة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية، تحقيقًا بعد توقيف رجل إيراني بحوزته عدة سكاكين على جسر فلاغلر التذكاري، أمس.



وبحسب تقرير لمحطة "ويست بالم بيتش"، ذكرت الشرطة أن مواطنًا أبلغ عن شخص مشبوه في برادلي بارك، عرف فيما بعد باسم مسعود يارزوليه، ولم يكن لديه عنوان معروف، واحتجزه الضباط، وتم العثور على سيارته في مطار بالم بيتش الدولي.



وتقول السلطات إنه تم تفتيش سيارة "يارزوليه" جيدًا، ومن غير المعروف سبب أنها كانت مركونة في المطار.



وبالإضافة إلى السكاكين، أكدت الشرطة أن الرجل كان يحمل 2200 دولار نقدًا، وأعلنت إدارة الشرطة استمرارها في متابعة هذا التحقيق.



ويبعد جسر فلاغر التذكاري نحو أربعة أميال -6.5 كم- عن منتجع "مارالاغو" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الموجود حاليًّا في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.



ونقلت الشرق الأوسط اللندنية عن "ديلي ميل" البريطانية، جاء هذا التطور بعد أيام من عرض المسؤولين الإيرانيين مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن يقوم باغتيال "ترمب".



وقضى "ترمب" مؤخرًا العطلة في منتجع مارالاغو، ومن الممكن أن يعود له خلال نهاية الأسبوع المقبل، وأصدرت السلطات المسؤولة قيودًا على رحلات طيران "بالم بيتش" اعتبارًا من 17 إلى 19 يناير، في إشارة نموذجية إلى أنه قد يتم تحديد موعد زيارة جديدة لترامب إلى النادي قريبًا.