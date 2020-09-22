مجمع الملك فيصل بالطائف يرسل أولى دفعات الأدوية إلى منازل المرضى عبر "البريد"

ضمن اتفاقية نوعية أبرمتها وزارة الصحة مع البريد بهدف راحة المستفيدين

نجح مجمع الملك فيصل الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف في إيصال أولى الدفعات من الأدوية للمرضى إلى منازلهم عن طريق خدمة الميل الأخير بالبريد السعودي، كأول منشأة صحية بصحة الطائف.

وتأتي تلك الخطوة ضمن الاتفاقية النوعية التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، والتي يستفيد منها مرضى الرعاية المنزلية ومرضى ذوي الإعاقة، والمرضى ذوو الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، والمرضى ذوو المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام ومرضى العيادات النفسية.

وتشكل الاتفاقية لمستشفيات وزارة الصحة نقلة بالخدمات المقدمة للمرضى من خلال تسهيل استلام الوصفة الدوائية للمرضى دون عناء مراجعة أقسام الصيدلية بالمستشفيات أو المراكز الصحية، كما أنها تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنها تؤكد استمرارية لتطوير العلاقة عبر ما يسمى خدمة الميل الأخير التي يقدمها البريد السعودي والتي تهدف إلى التغطية وبشكل تدريجي لما يقارب 284 مستشفى ومركز طبي في مختلف مناطق المملكة؛ سعياً إلى إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء.

تجدر الإشارة إلى نجاح مؤسسة البريد السعودي في إيصال الأدوية بما تملكه من إمكانيات وقدرات لوجستية وفنية وتجهيزات وكوادر مؤهلة في إيصال الدواء للمستفيدين من الخدمة بالمنازل.