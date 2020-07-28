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تبوك.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 9 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظة تيماء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 9 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:59 AM

تبوك.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 9 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظة تيماء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.

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