وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة في المطبخ.

وأضافت: ترك مقلاة الزيت على مواقد الطهي دون متابعة قد يتسبّب في نشوب حرائق.

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني في جدة أنقذت طفلين من حريق اندلع في شقة سكنية.

"مدني جدة" ينقذ طفلين من حريق في شقة سكنية محذراً: اندلع بسبب مقلاة زيت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-01 ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني في جدة أنقذت طفلين من حريق اندلع في شقة سكنية. وأوضحت المديرية أن الطفلين بصحة جيدة. وأضافت: ترك مقلاة الزيت على مواقد الطهي دون متابعة قد يتسبّب في نشوب حرائق. وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة في المطبخ.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 12:49 PM

"مدني جدة" ينقذ طفلين من حريق في شقة سكنية محذراً: اندلع بسبب مقلاة زيت قال: تركها على المواقد دون متابعة قد يتسبّب في حرائق يجب اتباع إرشادات السلامة





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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني في جدة أنقذت طفلين من حريق اندلع في شقة سكنية.

وأوضحت المديرية أن الطفلين بصحة جيدة.

وأضافت: ترك مقلاة الزيت على مواقد الطهي دون متابعة قد يتسبّب في نشوب حرائق.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة في المطبخ.