النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الباحة: ضبط شخصًا نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود

أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص والناقل للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة قبضت على مواطن؛ وذلك لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمركبته الخاصة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، فيما أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص، والناقل للنيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

الباحة شرطة الباحة أمن الطرق أمن الحدود النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الباحة: ضبط شخصًا نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة قبضت على مواطن؛ وذلك لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمركبته الخاصة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، فيما أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص، والناقل للنيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:57 PM

شرطة الباحة: ضبط شخصًا نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود

أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص والناقل للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
810

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة قبضت على مواطن؛ وذلك لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمركبته الخاصة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، فيما أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص، والناقل للنيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة