حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم المقدم طلال الشلهوب من عدم الالتزام بقرار منع التجول. . وقال خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات "كورونا": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول وجميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق #منع_التجول. وأشاد متحدث "الداخلية" بالالتزام الكبير بمنع التجول في البلاد.

متحدث "الداخلية": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-29 حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم المقدم طلال الشلهوب من عدم الالتزام بقرار منع التجول.

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وقال خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات "كورونا": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول وجميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق #منع_التجول.

وأشاد متحدث "الداخلية" بالالتزام الكبير بمنع التجول في البلاد.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 04:03 PM

اخر تعديل 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 05:35 PM

متحدث "الداخلية": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول أشاد بالالتزام الكبير.. وقال جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق #منع_التجول





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حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم المقدم طلال الشلهوب من عدم الالتزام بقرار منع التجول.

.

وقال خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات "كورونا": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول وجميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق #منع_التجول.

وأشاد متحدث "الداخلية" بالالتزام الكبير بمنع التجول في البلاد.