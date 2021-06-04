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حريق في مؤسسة عقابية بالقاهرة يودي بحياة 6 أطفال وإصابة 20 آخرين

تضارب المعلومات حول السبب

لقي ستة أطفال مصرعهم في حريق نشب بمؤسسة عقابية للأحداث بمنطقة المرج- شرقي العاصمة المصرية القاهرة، طبقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتجري النيابة العامة المصرية، تحقيقات في الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة نحو 20 آخرين، ولم تتضح بعد أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تماس كهربائي اشتعل في سخان لإعداد الشاي داخل المؤسسة؛ ما تسبّب في اشتعال النيران في عددٍ من محتويات العنبر، وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة آخرين أعمارهم تراوح بين 12 و18 سنة.

وبحسب تلك الرواية، فإن مشرف المؤسسة ترك الأطفال داخل العنبر، وأغلق عليهم الباب قبل الحريق بدقائق؛ ما تسبّب في مصرع الأطفال؛ نظراً لعدم تمكنهم من الخروج.

إلا أن تقارير إعلامية أخرى، قالت إن الحريق نشب بسبب مشاجرة بين طفلَيْن داخل عنبر في المؤسسة؛ ما تسبّب في حدوث حالة فوضى داخل المكان ونشوب الحريق الذي أفضى إلى وفاة الأطفال.

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حريق في مؤسسة عقابية بالقاهرة يودي بحياة 6 أطفال وإصابة 20 آخرين
سبق

لقي ستة أطفال مصرعهم في حريق نشب بمؤسسة عقابية للأحداث بمنطقة المرج- شرقي العاصمة المصرية القاهرة، طبقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتجري النيابة العامة المصرية، تحقيقات في الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة نحو 20 آخرين، ولم تتضح بعد أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تماس كهربائي اشتعل في سخان لإعداد الشاي داخل المؤسسة؛ ما تسبّب في اشتعال النيران في عددٍ من محتويات العنبر، وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة آخرين أعمارهم تراوح بين 12 و18 سنة.

وبحسب تلك الرواية، فإن مشرف المؤسسة ترك الأطفال داخل العنبر، وأغلق عليهم الباب قبل الحريق بدقائق؛ ما تسبّب في مصرع الأطفال؛ نظراً لعدم تمكنهم من الخروج.

إلا أن تقارير إعلامية أخرى، قالت إن الحريق نشب بسبب مشاجرة بين طفلَيْن داخل عنبر في المؤسسة؛ ما تسبّب في حدوث حالة فوضى داخل المكان ونشوب الحريق الذي أفضى إلى وفاة الأطفال.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
01:38 PM

حريق في مؤسسة عقابية بالقاهرة يودي بحياة 6 أطفال وإصابة 20 آخرين

تضارب المعلومات حول السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي ستة أطفال مصرعهم في حريق نشب بمؤسسة عقابية للأحداث بمنطقة المرج- شرقي العاصمة المصرية القاهرة، طبقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتجري النيابة العامة المصرية، تحقيقات في الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة نحو 20 آخرين، ولم تتضح بعد أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تماس كهربائي اشتعل في سخان لإعداد الشاي داخل المؤسسة؛ ما تسبّب في اشتعال النيران في عددٍ من محتويات العنبر، وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة آخرين أعمارهم تراوح بين 12 و18 سنة.

وبحسب تلك الرواية، فإن مشرف المؤسسة ترك الأطفال داخل العنبر، وأغلق عليهم الباب قبل الحريق بدقائق؛ ما تسبّب في مصرع الأطفال؛ نظراً لعدم تمكنهم من الخروج.

إلا أن تقارير إعلامية أخرى، قالت إن الحريق نشب بسبب مشاجرة بين طفلَيْن داخل عنبر في المؤسسة؛ ما تسبّب في حدوث حالة فوضى داخل المكان ونشوب الحريق الذي أفضى إلى وفاة الأطفال.

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