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حجاج لـ"سبق": خدمات المملكة بالمشاعر مِن تَصَوّرٍ منقول لواقعٍ ملموس

أبدوا اندهاشهم من الإجراءات النوعية المقدّمة بمشعر منى في يوم التروية

أبدى عدد من الحجاج بمشعر منى، اندهاشهم من الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرين إلى أن الصورة المنقولة تحوّلت إلى واقع ملموس من خلال المستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم من دخولهم إلى المملكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وانبهر ضيوف الرحمن الذين الْتقت بهم "سبق"، من الإجراءات والخدمات والتقنية الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
فمن جانبه عبّر الحاج الأمريكي "محمد شيخ" بقوله لـ"سبق": ما شاهدنا ولمسناه من خدمات تقدم لضيوف الرحمن، تفوق التصور وتبهر المشاهدة، انسياب في الحركة وتنظيم وإرشاد وخدمات إلكترونية.

فيما قال الحاج الباكستاني "ساجد برويز": الواقع الملموس بالمشاعر المقدسة يفوق التصور، والخدمات الكبيرة لا يمكن أن يتصورها الحاج.
وأضاف: أُقضي هذا العام حجة العمر لأول مرة، ولم أكن أتوقع هذا الحجم الضخم من الخدمات التي تقدم للحجاج؛ فالإجراءات منظمة والتسهيلات ميسرة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجاج لـ"سبق": خدمات المملكة بالمشاعر مِن تَصَوّرٍ منقول لواقعٍ ملموس
سبق

أبدى عدد من الحجاج بمشعر منى، اندهاشهم من الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرين إلى أن الصورة المنقولة تحوّلت إلى واقع ملموس من خلال المستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم من دخولهم إلى المملكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وانبهر ضيوف الرحمن الذين الْتقت بهم "سبق"، من الإجراءات والخدمات والتقنية الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
فمن جانبه عبّر الحاج الأمريكي "محمد شيخ" بقوله لـ"سبق": ما شاهدنا ولمسناه من خدمات تقدم لضيوف الرحمن، تفوق التصور وتبهر المشاهدة، انسياب في الحركة وتنظيم وإرشاد وخدمات إلكترونية.

فيما قال الحاج الباكستاني "ساجد برويز": الواقع الملموس بالمشاعر المقدسة يفوق التصور، والخدمات الكبيرة لا يمكن أن يتصورها الحاج.
وأضاف: أُقضي هذا العام حجة العمر لأول مرة، ولم أكن أتوقع هذا الحجم الضخم من الخدمات التي تقدم للحجاج؛ فالإجراءات منظمة والتسهيلات ميسرة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
08:03 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:58 PM

حجاج لـ"سبق": خدمات المملكة بالمشاعر مِن تَصَوّرٍ منقول لواقعٍ ملموس

أبدوا اندهاشهم من الإجراءات النوعية المقدّمة بمشعر منى في يوم التروية

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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أبدى عدد من الحجاج بمشعر منى، اندهاشهم من الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرين إلى أن الصورة المنقولة تحوّلت إلى واقع ملموس من خلال المستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم من دخولهم إلى المملكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وانبهر ضيوف الرحمن الذين الْتقت بهم "سبق"، من الإجراءات والخدمات والتقنية الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
فمن جانبه عبّر الحاج الأمريكي "محمد شيخ" بقوله لـ"سبق": ما شاهدنا ولمسناه من خدمات تقدم لضيوف الرحمن، تفوق التصور وتبهر المشاهدة، انسياب في الحركة وتنظيم وإرشاد وخدمات إلكترونية.

فيما قال الحاج الباكستاني "ساجد برويز": الواقع الملموس بالمشاعر المقدسة يفوق التصور، والخدمات الكبيرة لا يمكن أن يتصورها الحاج.
وأضاف: أُقضي هذا العام حجة العمر لأول مرة، ولم أكن أتوقع هذا الحجم الضخم من الخدمات التي تقدم للحجاج؛ فالإجراءات منظمة والتسهيلات ميسرة.

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