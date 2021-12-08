طرح تذاكر مباراة "كأس مارادونا" بين برشلونة وبوكا جونيورز .. وهذي أسعارها

تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، طرح تذاكر المباراة الاستثنائية بين فريقي برشلونة وبوكا جونيورز في منافسة على كأس مارادونا والتي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ترويجًا لكأس مارادونا بموسم الرياض قال فيها :" كأس مارادونا... يُقام لمرة واحدة بالتاريخ… وفي موسم الرياض بين برشلونة وبوكا جونيورز... لا تجووون".

كما أرفق آل الشيخ مع الصورة التي نشرها رابطًا لموقع بيع التذاكر الخاصة بالمباراة.

https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/997/maradona-cup

وقد تم تحديد أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب، حيث تبدأ من 65 ريالاً وتصل حتى 12500ريال.

وتستضيف العاصمة الرياض في الـ14 من ديسمبر الجاري حدثًا كرويًا غير مسبوق، تحت اسم "كأس مارادونا" الذي يعد تكريمًا وتخليدًا لذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وتمثل مباراة "كأس مارادونا" إحدى فعاليات الموسم الفريدة والمتميزة التي تُقام للمرة الأولى، ومن تلك الفعاليات مباراة أخرى تُقام في يناير المقبل، تجمع فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم العالميين، مع فريقٍ يجمع نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين.

هذا وستُقام المباراة يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري عند الثامنة مساءً على أرضية ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود.