النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على غرار السعودية.. أمريكا تُلزم شركات التدخين بوضع صور تحذيرية وعبارات جديدة

قرار يبدأ تنفيذه منتصف العام المقبل.. ملصقات تحتل 50% من مساحة العبوة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قرارًا يُلزم شركات التبغ بوضع تحذيرات صحية جديدة على علب الدخان، إلى جانب ضرورة وضع صور تُوضّح أضرار التدخين على صحة الإنسان.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن القرار الجديد سيتم تنفيذه منذ 21 يونيو 2021؛ بحيث توضع ملصقات أو صور تحذيرية تحتل 50% من مساحة العبوة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: إن التحذيرات الحالية على عبوات التدخين لم تتغير منذ ما يزيد على 35 عامًا، كما أن الحاجة باتت ضرورية لتوعية المدخنين من خلال استخدام صور حديثة تكشف العواقب الصحية السلبية.

وسيتم إضافة بعض التحذيرات الجديدة على عبوات التدخين؛ منها "التدخين يقلل من تدفق الدم، ويتسبب في بتر بعض الأعضاء، وسرطان المثانة، إضافة إلى أضرار أخرى في أعضاء مختلفة من الجسم".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ألزمت منذ عدة سنوات، مستوردي الدخان بضرورة وضع صور تحذيرية على علب الدخان؛ لكشف أضرار التدخين وإرسال رسائل إلى المدخنين وغير المدخنين عن المخاطر الناتجة من منتجات التبغ إلى جانب وضع العبارات التحذيرات بحجم أكبر وأوضح.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شركات التبغ أضرار التدخين

الرئيسية/ محطات

اعلان
على غرار السعودية.. أمريكا تُلزم شركات التدخين بوضع صور تحذيرية وعبارات جديدة
سبق

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قرارًا يُلزم شركات التبغ بوضع تحذيرات صحية جديدة على علب الدخان، إلى جانب ضرورة وضع صور تُوضّح أضرار التدخين على صحة الإنسان.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن القرار الجديد سيتم تنفيذه منذ 21 يونيو 2021؛ بحيث توضع ملصقات أو صور تحذيرية تحتل 50% من مساحة العبوة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: إن التحذيرات الحالية على عبوات التدخين لم تتغير منذ ما يزيد على 35 عامًا، كما أن الحاجة باتت ضرورية لتوعية المدخنين من خلال استخدام صور حديثة تكشف العواقب الصحية السلبية.

وسيتم إضافة بعض التحذيرات الجديدة على عبوات التدخين؛ منها "التدخين يقلل من تدفق الدم، ويتسبب في بتر بعض الأعضاء، وسرطان المثانة، إضافة إلى أضرار أخرى في أعضاء مختلفة من الجسم".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ألزمت منذ عدة سنوات، مستوردي الدخان بضرورة وضع صور تحذيرية على علب الدخان؛ لكشف أضرار التدخين وإرسال رسائل إلى المدخنين وغير المدخنين عن المخاطر الناتجة من منتجات التبغ إلى جانب وضع العبارات التحذيرات بحجم أكبر وأوضح.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:39 PM

على غرار السعودية.. أمريكا تُلزم شركات التدخين بوضع صور تحذيرية وعبارات جديدة

قرار يبدأ تنفيذه منتصف العام المقبل.. ملصقات تحتل 50% من مساحة العبوة

A A A
خالد علي - الرياض
5
8,197

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قرارًا يُلزم شركات التبغ بوضع تحذيرات صحية جديدة على علب الدخان، إلى جانب ضرورة وضع صور تُوضّح أضرار التدخين على صحة الإنسان.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن القرار الجديد سيتم تنفيذه منذ 21 يونيو 2021؛ بحيث توضع ملصقات أو صور تحذيرية تحتل 50% من مساحة العبوة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: إن التحذيرات الحالية على عبوات التدخين لم تتغير منذ ما يزيد على 35 عامًا، كما أن الحاجة باتت ضرورية لتوعية المدخنين من خلال استخدام صور حديثة تكشف العواقب الصحية السلبية.

وسيتم إضافة بعض التحذيرات الجديدة على عبوات التدخين؛ منها "التدخين يقلل من تدفق الدم، ويتسبب في بتر بعض الأعضاء، وسرطان المثانة، إضافة إلى أضرار أخرى في أعضاء مختلفة من الجسم".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ألزمت منذ عدة سنوات، مستوردي الدخان بضرورة وضع صور تحذيرية على علب الدخان؛ لكشف أضرار التدخين وإرسال رسائل إلى المدخنين وغير المدخنين عن المخاطر الناتجة من منتجات التبغ إلى جانب وضع العبارات التحذيرات بحجم أكبر وأوضح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,872

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة