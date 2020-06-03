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"البيت الأبيض": الحوثيون يهاجمون السعودية ويمنعون المساعدات الإنسانية باليمن

" الأمن القومي الأمريكي" حثهم على "العمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع"

أكد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي اليوم الأربعاء أن الحوثيين يواصلون عرقلة المساعدات الإنسانية في اليمن، ويهاجمون السعودية بطائرات بدون طيار، قدّمتها إيران.

وفي التفاصيل، قال المجلس على حسابه الرسمي في تويتر: "بدلاً من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار (متفجرة)، قدَّمتها إيران".

وحث المجلس الحوثيين على "العمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن".

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت مساعدتها لليمن هذا العام بسبب تدخلات الحوثيين، وعدم التزامهم بأي معاهدات أو اتفاقيات، واستمرار هجماتهم واعتداءاتهم على المدنيين والأبرياء، ومنعهم وصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم واحد من استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتعهدت فيه السعودية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار، وتعهدت 30 دولة بتقديم مساعدات لليمن بنحو 1.35 مليار دولار.

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"البيت الأبيض": الحوثيون يهاجمون السعودية ويمنعون المساعدات الإنسانية باليمن
سبق

أكد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي اليوم الأربعاء أن الحوثيين يواصلون عرقلة المساعدات الإنسانية في اليمن، ويهاجمون السعودية بطائرات بدون طيار، قدّمتها إيران.

وفي التفاصيل، قال المجلس على حسابه الرسمي في تويتر: "بدلاً من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار (متفجرة)، قدَّمتها إيران".

وحث المجلس الحوثيين على "العمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن".

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت مساعدتها لليمن هذا العام بسبب تدخلات الحوثيين، وعدم التزامهم بأي معاهدات أو اتفاقيات، واستمرار هجماتهم واعتداءاتهم على المدنيين والأبرياء، ومنعهم وصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم واحد من استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتعهدت فيه السعودية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار، وتعهدت 30 دولة بتقديم مساعدات لليمن بنحو 1.35 مليار دولار.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
10:56 PM

"البيت الأبيض": الحوثيون يهاجمون السعودية ويمنعون المساعدات الإنسانية باليمن

" الأمن القومي الأمريكي" حثهم على "العمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع"

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خالد علي - جدة
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أكد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي اليوم الأربعاء أن الحوثيين يواصلون عرقلة المساعدات الإنسانية في اليمن، ويهاجمون السعودية بطائرات بدون طيار، قدّمتها إيران.

وفي التفاصيل، قال المجلس على حسابه الرسمي في تويتر: "بدلاً من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار (متفجرة)، قدَّمتها إيران".

وحث المجلس الحوثيين على "العمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن".

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت مساعدتها لليمن هذا العام بسبب تدخلات الحوثيين، وعدم التزامهم بأي معاهدات أو اتفاقيات، واستمرار هجماتهم واعتداءاتهم على المدنيين والأبرياء، ومنعهم وصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم واحد من استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتعهدت فيه السعودية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار، وتعهدت 30 دولة بتقديم مساعدات لليمن بنحو 1.35 مليار دولار.

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