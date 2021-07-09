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الهلال يواجه التعاون ودياً مساء الأحد.. استعداداً لانطلاق الموسم

اللاعبون يجرون الفحوصات الطبية الاعتيادية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب وذلك على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.

وأجرى اللاعبون صباح أمس الخميس فحوصات طبية دورية في مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي.

تقرر أن يخوض الفريق لقاء ودياً أمام نظيره "التعاون" مساء يوم الأحد المقبل، وذلك على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.

ويواصل الفريق اليوم الجمعة تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بتدريبات يجريها على فترتين صباحية ومسائية.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواجه التعاون ودياً مساء الأحد.. استعداداً لانطلاق الموسم
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب وذلك على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.

وأجرى اللاعبون صباح أمس الخميس فحوصات طبية دورية في مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي.

تقرر أن يخوض الفريق لقاء ودياً أمام نظيره "التعاون" مساء يوم الأحد المقبل، وذلك على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.

ويواصل الفريق اليوم الجمعة تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بتدريبات يجريها على فترتين صباحية ومسائية.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
12:51 AM

الهلال يواجه التعاون ودياً مساء الأحد.. استعداداً لانطلاق الموسم

اللاعبون يجرون الفحوصات الطبية الاعتيادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب وذلك على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.

وأجرى اللاعبون صباح أمس الخميس فحوصات طبية دورية في مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي.

تقرر أن يخوض الفريق لقاء ودياً أمام نظيره "التعاون" مساء يوم الأحد المقبل، وذلك على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.

ويواصل الفريق اليوم الجمعة تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بتدريبات يجريها على فترتين صباحية ومسائية.

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