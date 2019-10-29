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جائزة "وعي" توقّع اتفاقية شراكة مع مجلس الضمان الصحي

لفتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين

وقّعت جائزة "وعي" اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية الجائزة في نسختها الرابعة "وعي" ٢٠٢٠، مما سيُسهم في فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات وزارة الصحة، التي تسعى إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم إنفوغرافيك.

وقالت "الصحة": الجائزة تهدف لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة المهندس أنس الحميد مدير عام التواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة المشرف العام للجائزة، ومن جانب مجلس الضمان الصحي الأمين العام الدكتور شباب الغامدي.

وقال "الغامدي": هذه الخطوة تهدف لرفع الوعي الصحي، والتركيز على الوقاية بما يخدم رؤية المجلس في تعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

وأضاف: رسالة المجلس تتطابق مع أهداف جائزة وعي وتتمثل في تحفيز قطاع التأمين الصحي الخاص للوصول لأعلى المعايير في الجودة وخدمة ورعاية المستفيدين في المملكة في بيئة رائدة صحيحة مستدامة.

من جانبه، قال "الحميد": نقدم بالغ الشكر للمجلس والقائمين على إسهامهم الفاعل وحرصهم على إنجاح الجائزة وتحقيق أهدافها.

وأضاف: مشاركة المجلس ورعايتهم لها تأتي تفعيلاً لمفهوم الشراكة المجتمعية بين كافة مؤسسات المجتمع.

وتهدف "الصحة" إلى أن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسًا في حياة صحية للجميع.

ويتمثل أحد أهداف الوزارة في رؤية 2030 في السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

جائزة "وعي" مجلس الضمان الصحي التعاوني وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جائزة "وعي" توقّع اتفاقية شراكة مع مجلس الضمان الصحي
سبق

وقّعت جائزة "وعي" اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية الجائزة في نسختها الرابعة "وعي" ٢٠٢٠، مما سيُسهم في فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات وزارة الصحة، التي تسعى إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم إنفوغرافيك.

وقالت "الصحة": الجائزة تهدف لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة المهندس أنس الحميد مدير عام التواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة المشرف العام للجائزة، ومن جانب مجلس الضمان الصحي الأمين العام الدكتور شباب الغامدي.

وقال "الغامدي": هذه الخطوة تهدف لرفع الوعي الصحي، والتركيز على الوقاية بما يخدم رؤية المجلس في تعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

وأضاف: رسالة المجلس تتطابق مع أهداف جائزة وعي وتتمثل في تحفيز قطاع التأمين الصحي الخاص للوصول لأعلى المعايير في الجودة وخدمة ورعاية المستفيدين في المملكة في بيئة رائدة صحيحة مستدامة.

من جانبه، قال "الحميد": نقدم بالغ الشكر للمجلس والقائمين على إسهامهم الفاعل وحرصهم على إنجاح الجائزة وتحقيق أهدافها.

وأضاف: مشاركة المجلس ورعايتهم لها تأتي تفعيلاً لمفهوم الشراكة المجتمعية بين كافة مؤسسات المجتمع.

وتهدف "الصحة" إلى أن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسًا في حياة صحية للجميع.

ويتمثل أحد أهداف الوزارة في رؤية 2030 في السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
04:16 PM

جائزة "وعي" توقّع اتفاقية شراكة مع مجلس الضمان الصحي

لفتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت جائزة "وعي" اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية الجائزة في نسختها الرابعة "وعي" ٢٠٢٠، مما سيُسهم في فتح آفاق أرحب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات وزارة الصحة، التي تسعى إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم إنفوغرافيك.

وقالت "الصحة": الجائزة تهدف لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة المهندس أنس الحميد مدير عام التواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة المشرف العام للجائزة، ومن جانب مجلس الضمان الصحي الأمين العام الدكتور شباب الغامدي.

وقال "الغامدي": هذه الخطوة تهدف لرفع الوعي الصحي، والتركيز على الوقاية بما يخدم رؤية المجلس في تعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

وأضاف: رسالة المجلس تتطابق مع أهداف جائزة وعي وتتمثل في تحفيز قطاع التأمين الصحي الخاص للوصول لأعلى المعايير في الجودة وخدمة ورعاية المستفيدين في المملكة في بيئة رائدة صحيحة مستدامة.

من جانبه، قال "الحميد": نقدم بالغ الشكر للمجلس والقائمين على إسهامهم الفاعل وحرصهم على إنجاح الجائزة وتحقيق أهدافها.

وأضاف: مشاركة المجلس ورعايتهم لها تأتي تفعيلاً لمفهوم الشراكة المجتمعية بين كافة مؤسسات المجتمع.

وتهدف "الصحة" إلى أن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسًا في حياة صحية للجميع.

ويتمثل أحد أهداف الوزارة في رؤية 2030 في السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

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