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بأجوائها الربيعية.. الثمامة البرية بالقنفذة تجتذب المتنزهين من المحافظات المجاورة

تكثر بها مخيمات النزهة وتجمعات العوائل على أرضها المنبسطة التي اكتست بالخضار

اجتذبت منطقة الثمامة البرية بمركز خميس حرب 60 كيلو شرق القنفذة الزوار وهواة النزهة البرية من جميع المراكز الساحلية والمحافظات التهامية المجاورة كمحايل وبارق والمجاردة والعرضيات، الذين أصبحوا يرتادونها بشكل يومي بسبب أجوائها المعتدلة وأرضها المنبسطة ذات الرمال الذهبية التي اكتست بلون الخضار الربيعي مبكرًا.

وتفصيلاً، تعد منطقة الثمامة البرية في الوقت الحالي أولى المواقع على مستوى المملكة التي نالت النصيب الأوفر من هطولات الأمطار على مدى الشهرين الماضيين ما أكسبها الخضار النباتي الذي اجتذب المتنزهين من المناطق المجاورة كعسير والباحة.

وتعد منطقة الثمامة بخميس حرب واجهة القنفذة البرية الطبيعية ومن أكثر المواقع جذبًا للزوار في موسم الشتاء وكذلك هواة رياضة التطعيس والسيارات المعدلة الذين يتجمعون بها عصر كل يوم خميس وجمعة لممارسة هواية التطعيس والدبابات وتكثر بها مخيمات النزهة وتجمعات العوائل للاستمتاع بأجوائها المعتدلة في فصل الشتاء والربيع.

خميس حرب القنفذة الثمامة الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأجوائها الربيعية.. الثمامة البرية بالقنفذة تجتذب المتنزهين من المحافظات المجاورة
سبق

اجتذبت منطقة الثمامة البرية بمركز خميس حرب 60 كيلو شرق القنفذة الزوار وهواة النزهة البرية من جميع المراكز الساحلية والمحافظات التهامية المجاورة كمحايل وبارق والمجاردة والعرضيات، الذين أصبحوا يرتادونها بشكل يومي بسبب أجوائها المعتدلة وأرضها المنبسطة ذات الرمال الذهبية التي اكتست بلون الخضار الربيعي مبكرًا.

وتفصيلاً، تعد منطقة الثمامة البرية في الوقت الحالي أولى المواقع على مستوى المملكة التي نالت النصيب الأوفر من هطولات الأمطار على مدى الشهرين الماضيين ما أكسبها الخضار النباتي الذي اجتذب المتنزهين من المناطق المجاورة كعسير والباحة.

وتعد منطقة الثمامة بخميس حرب واجهة القنفذة البرية الطبيعية ومن أكثر المواقع جذبًا للزوار في موسم الشتاء وكذلك هواة رياضة التطعيس والسيارات المعدلة الذين يتجمعون بها عصر كل يوم خميس وجمعة لممارسة هواية التطعيس والدبابات وتكثر بها مخيمات النزهة وتجمعات العوائل للاستمتاع بأجوائها المعتدلة في فصل الشتاء والربيع.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
12:32 AM

بأجوائها الربيعية.. الثمامة البرية بالقنفذة تجتذب المتنزهين من المحافظات المجاورة

تكثر بها مخيمات النزهة وتجمعات العوائل على أرضها المنبسطة التي اكتست بالخضار

A A A
حسن العيسي - القنفذة
3
2,251

اجتذبت منطقة الثمامة البرية بمركز خميس حرب 60 كيلو شرق القنفذة الزوار وهواة النزهة البرية من جميع المراكز الساحلية والمحافظات التهامية المجاورة كمحايل وبارق والمجاردة والعرضيات، الذين أصبحوا يرتادونها بشكل يومي بسبب أجوائها المعتدلة وأرضها المنبسطة ذات الرمال الذهبية التي اكتست بلون الخضار الربيعي مبكرًا.

وتفصيلاً، تعد منطقة الثمامة البرية في الوقت الحالي أولى المواقع على مستوى المملكة التي نالت النصيب الأوفر من هطولات الأمطار على مدى الشهرين الماضيين ما أكسبها الخضار النباتي الذي اجتذب المتنزهين من المناطق المجاورة كعسير والباحة.

وتعد منطقة الثمامة بخميس حرب واجهة القنفذة البرية الطبيعية ومن أكثر المواقع جذبًا للزوار في موسم الشتاء وكذلك هواة رياضة التطعيس والسيارات المعدلة الذين يتجمعون بها عصر كل يوم خميس وجمعة لممارسة هواية التطعيس والدبابات وتكثر بها مخيمات النزهة وتجمعات العوائل للاستمتاع بأجوائها المعتدلة في فصل الشتاء والربيع.

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