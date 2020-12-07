وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: إن الهلال الأحمر استقبل بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة 911 يفيد بسقوط شاحنة من كبري عمر بن عبدالعزيز. وتم على الفور إرسال ثلاثة فرق منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتين أساسيتين بزمن استجابة بلغ سبع دقائق. ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة طفيفة لآخر تم علاجها في الموقع.

باشرت ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، حادث سقوط شاحنة من أعلى كوبري عمر بن عبدالعزيز.

الرياض.. سقوط شاحنة من أعلى كوبري عمر بن عبدالعزيز صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-07 باشرت ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، حادث سقوط شاحنة من أعلى كوبري عمر بن عبدالعزيز. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: إن الهلال الأحمر استقبل بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة 911 يفيد بسقوط شاحنة من كبري عمر بن عبدالعزيز. وتم على الفور إرسال ثلاثة فرق منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتين أساسيتين بزمن استجابة بلغ سبع دقائق. ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة طفيفة لآخر تم علاجها في الموقع.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 04:25 PM

الرياض.. سقوط شاحنة من أعلى كوبري عمر بن عبدالعزيز مصرع شخص وإصابة الثاني طفيفة





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باشرت ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، حادث سقوط شاحنة من أعلى كوبري عمر بن عبدالعزيز.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: إن الهلال الأحمر استقبل بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة 911 يفيد بسقوط شاحنة من كبري عمر بن عبدالعزيز. وتم على الفور إرسال ثلاثة فرق منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتين أساسيتين بزمن استجابة بلغ سبع دقائق. ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة طفيفة لآخر تم علاجها في الموقع.