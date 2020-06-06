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الأردن يدخل مرحلة الخطورة المعتدلة في التعامل مع "كورونا"

يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم.. بحدود

بدأت الحكومة الأردنية، اليوم، تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة "اللون الأزرق" في البلاد، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصفوفة: عادت الحياة في الأردن إلى شبه طبيعية؛ حيث يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم وتسيير أعمالهم لكن بحدود؛ إذ يقتصر الخروج من المنازل على 18 ساعةً بدلاً من 24 ساعة.

وحددت المصفوفة بدء حظر التجول الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا يوميًّا، مع مراعاة الوصول إلى المساجد عند صلاة الفجر سيرًا على الأقدام، وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة.

وحدّد عمل المنشآت الاقتصادية والقطاعات التجارية من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء فقط.

وسمحت المصفوفة بدءًا من اليوم، بالطيران الداخلي فقط، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، وفتح الحضانات، والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية "بدون جمهور"، وقطاع الفندقة والضيافة الذي يشمل الفنادق، والنُّزُل، والسماح بالزيارات إلى السجون ودور الرعاية، جميعها مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن يدخل مرحلة الخطورة المعتدلة في التعامل مع "كورونا"
سبق

بدأت الحكومة الأردنية، اليوم، تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة "اللون الأزرق" في البلاد، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصفوفة: عادت الحياة في الأردن إلى شبه طبيعية؛ حيث يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم وتسيير أعمالهم لكن بحدود؛ إذ يقتصر الخروج من المنازل على 18 ساعةً بدلاً من 24 ساعة.

وحددت المصفوفة بدء حظر التجول الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا يوميًّا، مع مراعاة الوصول إلى المساجد عند صلاة الفجر سيرًا على الأقدام، وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة.

وحدّد عمل المنشآت الاقتصادية والقطاعات التجارية من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء فقط.

وسمحت المصفوفة بدءًا من اليوم، بالطيران الداخلي فقط، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، وفتح الحضانات، والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية "بدون جمهور"، وقطاع الفندقة والضيافة الذي يشمل الفنادق، والنُّزُل، والسماح بالزيارات إلى السجون ودور الرعاية، جميعها مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
02:53 PM

الأردن يدخل مرحلة الخطورة المعتدلة في التعامل مع "كورونا"

يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم.. بحدود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الحكومة الأردنية، اليوم، تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة "اللون الأزرق" في البلاد، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصفوفة: عادت الحياة في الأردن إلى شبه طبيعية؛ حيث يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم وتسيير أعمالهم لكن بحدود؛ إذ يقتصر الخروج من المنازل على 18 ساعةً بدلاً من 24 ساعة.

وحددت المصفوفة بدء حظر التجول الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا يوميًّا، مع مراعاة الوصول إلى المساجد عند صلاة الفجر سيرًا على الأقدام، وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة.

وحدّد عمل المنشآت الاقتصادية والقطاعات التجارية من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء فقط.

وسمحت المصفوفة بدءًا من اليوم، بالطيران الداخلي فقط، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، وفتح الحضانات، والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية "بدون جمهور"، وقطاع الفندقة والضيافة الذي يشمل الفنادق، والنُّزُل، والسماح بالزيارات إلى السجون ودور الرعاية، جميعها مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.

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