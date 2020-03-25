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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6208.65 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.6 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 6208.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العالمية، وأليانز إس إف، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساكو، ومجموعة فتيحي، ونماء للكيماويات، وأبو معطي، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.15%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 514.95 نقطة ليقفل عند مستوى 5288.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1265 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6208.65 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 6208.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العالمية، وأليانز إس إف، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساكو، ومجموعة فتيحي، ونماء للكيماويات، وأبو معطي، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.15%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 514.95 نقطة ليقفل عند مستوى 5288.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1265 صفقة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:07 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6208.65 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.6 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 6208.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العالمية، وأليانز إس إف، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساكو، ومجموعة فتيحي، ونماء للكيماويات، وأبو معطي، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.15%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 514.95 نقطة ليقفل عند مستوى 5288.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1265 صفقة.

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