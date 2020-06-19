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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

سلطنة عُمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

ارتفاع أعداد المتماثلين للشفاء إلى 13974 حالة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 368 لعُمانيين و484 لغير عُمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.

وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 368 لعُمانيين و484 لغير عُمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.

وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:47 PM

سلطنة عُمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

ارتفاع أعداد المتماثلين للشفاء إلى 13974 حالة حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 368 لعُمانيين و484 لغير عُمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.

وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.

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