أضعف 10 جوازات سفر في العالم.. 8 منها تابعة لدول إسلامية

احتلت جوازات سفر 8 دول إسلامية، المراتب الأخيرة في ترتيب أضعف 10 جوازات سفر في العالم لعام 2020؛ وفقًا لتصنيف مؤشر جواز سفر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ويصنف المؤشر العالمي "passport index" بناءً على عدد الدول التي تمنح جوازات سفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو الحصول على التأشيرة عند الوصول.

وجاء العراق في ذيل القائمة بالسفر بدون تأشيرة إلى أربع دول فقط، والتأشيرة عند الوصول إلى 27 دولة أخرى، والتأشيرة المطلوبة مسبقًا في 167 دولة.

وحلت أفغانستان في المرتبة الثانية كأضعف جواز سفر في العالم، وسوريا ثالثًا، والصومال رابعًا، واليمن خامسًا، وإيران سادسًا، وفلسطين سابعًا، والجواز الباكستاني في المرتبة الثامنة، أما في المرتبة التاسعة فحل جواز سفر كوريا الشمالية، وعاشرًا جواز سفر مينمار (بورما).

وأشار الموقع في بيان إلى أن فيروس كورونا أثر على تصنيف العديد من جوازات السفر العالمية، وأصبحت بعض الجوازات في مراتب أدنى عما كانت عليه في العام الماضي؛ في حين استمر ترتيب جوازات الدول الخليجية في مراتب متقدمة عالميًّا.