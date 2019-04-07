النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

"حدود جازان ونجران" يحبط محاولة تهريب 993 كيلو من الحشيش المخدر

رجال الحرس أطاحوا بالمتورطين فيها وعددهم 17 شخصاً خلال شهر رجب

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني عن نتائج حملات ملاحقة المهربين للمواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، خلال شهر رجب من عام ١٤٤٠هـ.

وتفصيلاً، أوضح "القريني" أن المتابعة أسفرت عن إحباط عدة محاولات لتهريب مجموعة (٩٩٣) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٧) شخصاً، بينهم (١١) متهماً من الجنسية اليمنية، و(٣)متهمين من الجنسية الإثيوبية، و(٣)متهمين سعوديين.

وأضاف: جاء ذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية لمنطقتي جازان ونجران وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.


وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.. والله ولي التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حدود جازان ونجران" يحبط محاولة تهريب 993 كيلو من الحشيش المخدر
سبق

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني عن نتائج حملات ملاحقة المهربين للمواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، خلال شهر رجب من عام ١٤٤٠هـ.

وتفصيلاً، أوضح "القريني" أن المتابعة أسفرت عن إحباط عدة محاولات لتهريب مجموعة (٩٩٣) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٧) شخصاً، بينهم (١١) متهماً من الجنسية اليمنية، و(٣)متهمين من الجنسية الإثيوبية، و(٣)متهمين سعوديين.

وأضاف: جاء ذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية لمنطقتي جازان ونجران وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.


وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.. والله ولي التوفيق.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
10:42 PM

"حدود جازان ونجران" يحبط محاولة تهريب 993 كيلو من الحشيش المخدر

رجال الحرس أطاحوا بالمتورطين فيها وعددهم 17 شخصاً خلال شهر رجب

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
5,033

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني عن نتائج حملات ملاحقة المهربين للمواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، خلال شهر رجب من عام ١٤٤٠هـ.

وتفصيلاً، أوضح "القريني" أن المتابعة أسفرت عن إحباط عدة محاولات لتهريب مجموعة (٩٩٣) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٧) شخصاً، بينهم (١١) متهماً من الجنسية اليمنية، و(٣)متهمين من الجنسية الإثيوبية، و(٣)متهمين سعوديين.

وأضاف: جاء ذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية لمنطقتي جازان ونجران وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.


وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.. والله ولي التوفيق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,296
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,193

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة