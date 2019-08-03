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رقم جديد لأعداد الحجاج في المدينة المنوّرة

وفق إحصائية لجنة الحج لمَن وصل حتى أمس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 821792 حاجاً.

وأظهرت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن 654617 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام.

وبلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 167130 حاجاً.

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رقم جديد لأعداد الحجاج في المدينة المنوّرة
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 821792 حاجاً.

وأظهرت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن 654617 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام.

وبلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 167130 حاجاً.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
12:37 PM

رقم جديد لأعداد الحجاج في المدينة المنوّرة

وفق إحصائية لجنة الحج لمَن وصل حتى أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,430

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 821792 حاجاً.

وأظهرت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن 654617 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام.

وبلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 167130 حاجاً.

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53.8 مليار

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