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الملحق الثقافي بالنمسا يشيد بمشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض فيينا الدولي للكتاب

نوه بمتابعة الوزير "آل الشيخ" بالمشاركة وتميز معروضاتها

أشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية النمسا الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي، بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض فيينا الدولي للكتاب في دورته الحالية، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الكتاب الإسلامي الذي يعزز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته لركن الشؤون الإسلامية بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض، موضحًا أن توزيع المصاحف، وترجمة معاني القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وبلغات عالمية، يعكس حرص الوزارة على ربط المسلمين بحبل الله المتين، الذي هو مصدر القوة والتمكين.

وعبّر في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حرصه ودعمه ومتابعته لمشاركة الوزارة بالمعرض، وتزويد ركن الشؤون الإسلامية بالمطبوعات والإصدارات العلمية التي تعزز وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لدى المسلمين، اتساقًا مع رسالة المملكة السامية ومنهجها الذي تسير عليه.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، افتتح جناح المملكة المشارك في المعرض الذي بدأت فعالياته يوم أمس برعاية رئيس جمهورية النمسا الرئيس ألكسندر فان دير بيلن.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سفارة خادم الحرمين في النمسا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الملحق الثقافي بالنمسا يشيد بمشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض فيينا الدولي للكتاب
سبق

أشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية النمسا الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي، بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض فيينا الدولي للكتاب في دورته الحالية، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الكتاب الإسلامي الذي يعزز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته لركن الشؤون الإسلامية بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض، موضحًا أن توزيع المصاحف، وترجمة معاني القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وبلغات عالمية، يعكس حرص الوزارة على ربط المسلمين بحبل الله المتين، الذي هو مصدر القوة والتمكين.

وعبّر في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حرصه ودعمه ومتابعته لمشاركة الوزارة بالمعرض، وتزويد ركن الشؤون الإسلامية بالمطبوعات والإصدارات العلمية التي تعزز وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لدى المسلمين، اتساقًا مع رسالة المملكة السامية ومنهجها الذي تسير عليه.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، افتتح جناح المملكة المشارك في المعرض الذي بدأت فعالياته يوم أمس برعاية رئيس جمهورية النمسا الرئيس ألكسندر فان دير بيلن.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:22 PM

الملحق الثقافي بالنمسا يشيد بمشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض فيينا الدولي للكتاب

نوه بمتابعة الوزير "آل الشيخ" بالمشاركة وتميز معروضاتها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية النمسا الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي، بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض فيينا الدولي للكتاب في دورته الحالية، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الكتاب الإسلامي الذي يعزز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته لركن الشؤون الإسلامية بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض، موضحًا أن توزيع المصاحف، وترجمة معاني القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وبلغات عالمية، يعكس حرص الوزارة على ربط المسلمين بحبل الله المتين، الذي هو مصدر القوة والتمكين.

وعبّر في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حرصه ودعمه ومتابعته لمشاركة الوزارة بالمعرض، وتزويد ركن الشؤون الإسلامية بالمطبوعات والإصدارات العلمية التي تعزز وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لدى المسلمين، اتساقًا مع رسالة المملكة السامية ومنهجها الذي تسير عليه.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، افتتح جناح المملكة المشارك في المعرض الذي بدأت فعالياته يوم أمس برعاية رئيس جمهورية النمسا الرئيس ألكسندر فان دير بيلن.

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