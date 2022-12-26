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شرطة الرياض تعلن القبض على شخص سطا على متجر في الخرج

قالت: اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى النيابة العامة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصٍ ارتكب حادثة سطوٍ على متجرٍ في محافظة الخرج.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن ارتكب حادثة سطوٍ على متجرٍ في محافظة الخرج والاستيلاء على مبلغ مالي، وجرى توقيفه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تعلن القبض على شخص سطا على متجر في الخرج
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصٍ ارتكب حادثة سطوٍ على متجرٍ في محافظة الخرج.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن ارتكب حادثة سطوٍ على متجرٍ في محافظة الخرج والاستيلاء على مبلغ مالي، وجرى توقيفه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى النيابة العامة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
01:37 PM

شرطة الرياض تعلن القبض على شخص سطا على متجر في الخرج

قالت: اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,548

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصٍ ارتكب حادثة سطوٍ على متجرٍ في محافظة الخرج.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن ارتكب حادثة سطوٍ على متجرٍ في محافظة الخرج والاستيلاء على مبلغ مالي، وجرى توقيفه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى النيابة العامة.

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