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في روما.. "هيئة الفضاء" تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين

فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء

تشارك الهيئة السعودية للفضاء غدًَا في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بوفدٍ يرأسه الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي.

ويأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعددًا من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لدول الأعضاء تحت الرئاسة الإيطالية؛ لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء.

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في روما.. "هيئة الفضاء" تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين
سبق

تشارك الهيئة السعودية للفضاء غدًَا في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بوفدٍ يرأسه الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي.

ويأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعددًا من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لدول الأعضاء تحت الرئاسة الإيطالية؛ لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
05:05 PM

في روما.. "هيئة الفضاء" تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين

فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك الهيئة السعودية للفضاء غدًَا في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بوفدٍ يرأسه الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي.

ويأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعددًا من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لدول الأعضاء تحت الرئاسة الإيطالية؛ لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء.

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