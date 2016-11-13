احتجاز مركبات في بطون الأودية بحائل .. و"متحدث المدني" يُحذِّر

الفرق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات دون إصابات أو مفقودين

شهدت مدينة حائل وجنوبها حتى الحليفة وغربها حتى محافظة موقق، مساء أمس الثلاثاء، سيولاً من جراء هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى احتجاز عددٍ من المركبات في الأودية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن الفرق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة من جراء الأمطار.

وحذر "الحربي" من الاقتراب من وادي الرمة قرب مركز العجاجة الذي يشهد سيولاً منقولة الآن، منبهًا بضرورة الحرص، والابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

وكانت أمطار قد هطلت مساء أمس على منطقة حائل شملت مدينة حائل والحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بمشيئة الله.