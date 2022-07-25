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اعتماد 8 أعضاء سعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 أعضاء سعوديين "ممثلين عن الاتحاد السعودي" في لجانه الدائمة للدورة (2019 - 2023م).

وتم اعتماد الأعضاء: إبراهيم القاسم للجنة المسابقات، ونزيه النصر للجنة المسؤولية الاجتماعية، وأضواء العريفي للجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني للجنة القانونية، وعمر باخشوين للجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي للجنة الطبية، وعبدالله حماد للجنة التسويق، ومرعي العواجي للجنة الحكام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اعتماد 8 أعضاء سعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سبق

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 أعضاء سعوديين "ممثلين عن الاتحاد السعودي" في لجانه الدائمة للدورة (2019 - 2023م).

وتم اعتماد الأعضاء: إبراهيم القاسم للجنة المسابقات، ونزيه النصر للجنة المسؤولية الاجتماعية، وأضواء العريفي للجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني للجنة القانونية، وعمر باخشوين للجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي للجنة الطبية، وعبدالله حماد للجنة التسويق، ومرعي العواجي للجنة الحكام.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:18 PM

اعتماد 8 أعضاء سعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 أعضاء سعوديين "ممثلين عن الاتحاد السعودي" في لجانه الدائمة للدورة (2019 - 2023م).

وتم اعتماد الأعضاء: إبراهيم القاسم للجنة المسابقات، ونزيه النصر للجنة المسؤولية الاجتماعية، وأضواء العريفي للجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني للجنة القانونية، وعمر باخشوين للجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي للجنة الطبية، وعبدالله حماد للجنة التسويق، ومرعي العواجي للجنة الحكام.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

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