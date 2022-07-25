اعتماد 8 أعضاء سعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 أعضاء سعوديين "ممثلين عن الاتحاد السعودي" في لجانه الدائمة للدورة (2019 - 2023م).
وتم اعتماد الأعضاء: إبراهيم القاسم للجنة المسابقات، ونزيه النصر للجنة المسؤولية الاجتماعية، وأضواء العريفي للجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني للجنة القانونية، وعمر باخشوين للجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي للجنة الطبية، وعبدالله حماد للجنة التسويق، ومرعي العواجي للجنة الحكام.
اعتماد 8 أعضاء سعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-23
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 أعضاء سعوديين "ممثلين عن الاتحاد السعودي" في لجانه الدائمة للدورة (2019 - 2023م).
وتم اعتماد الأعضاء: إبراهيم القاسم للجنة المسابقات، ونزيه النصر للجنة المسؤولية الاجتماعية، وأضواء العريفي للجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني للجنة القانونية، وعمر باخشوين للجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي للجنة الطبية، وعبدالله حماد للجنة التسويق، ومرعي العواجي للجنة الحكام.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:18 PM
اعتماد 8 أعضاء سعوديين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 أعضاء سعوديين "ممثلين عن الاتحاد السعودي" في لجانه الدائمة للدورة (2019 - 2023م).
وتم اعتماد الأعضاء: إبراهيم القاسم للجنة المسابقات، ونزيه النصر للجنة المسؤولية الاجتماعية، وأضواء العريفي للجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني للجنة القانونية، وعمر باخشوين للجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي للجنة الطبية، وعبدالله حماد للجنة التسويق، ومرعي العواجي للجنة الحكام.