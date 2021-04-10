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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن بمأرب مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن

يستفيد منها 9.880 أسرة محتاجة ونازحة في 6 محافظات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، مشروع توزيع 9.880 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 9.880 أسرة محتاجة ونازحة في ست محافظات يمنية.

وثمّن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، هذه المساعدات الإنسانية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ مشيرًا إلى أن هذا الدعم للأسر النازحة التي هجرتها المليشيا الحوثية من مساكنها؛ من شأنه التخفيف من معاناتها في شهر رمضان المبارك؛ مشيدًا بجهود المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن بمأرب مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، مشروع توزيع 9.880 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 9.880 أسرة محتاجة ونازحة في ست محافظات يمنية.

وثمّن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، هذه المساعدات الإنسانية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ مشيرًا إلى أن هذا الدعم للأسر النازحة التي هجرتها المليشيا الحوثية من مساكنها؛ من شأنه التخفيف من معاناتها في شهر رمضان المبارك؛ مشيدًا بجهود المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
04:39 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن بمأرب مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن

يستفيد منها 9.880 أسرة محتاجة ونازحة في 6 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، مشروع توزيع 9.880 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 9.880 أسرة محتاجة ونازحة في ست محافظات يمنية.

وثمّن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، هذه المساعدات الإنسانية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ مشيرًا إلى أن هذا الدعم للأسر النازحة التي هجرتها المليشيا الحوثية من مساكنها؛ من شأنه التخفيف من معاناتها في شهر رمضان المبارك؛ مشيدًا بجهود المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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