شاهد.. مدير الشؤون الإسلامية بالرياض يتفقّد مساجد الأفلاج

زار مركز الدعوة والإرشاد واطلع على سير العمل والجهود المبذولة

قام مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، اليوم الأربعاء، بزيارة لمحافظة الأفلاج، وتفقد إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظ ووقف على عدد من المساجد.

وتفقّد "السبيعي"، خلال زيارته التي رافقه فيها مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في الأفلاج محمد الفضلي، ومدير قسم المراقبين رئيس الخطة الوطنية للتوظيف مطلق نشاط آل حامد، مركز الدعوة والإرشاد، واطلع على سير العمل فيه والجهود الدعوية المبذولة.

وتفقّد كذلك عددًا من الجوامع والمساجد الأثرية، كما وقف على مشاريع مساجد قيد الإنشاء، واطلع على مراحل ونسب الإنجاز منه، وأكد على أهمية سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

وعلى هامش الزيارة؛ التقى مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، الموظفين والمراقبين وناقشهم حول متطلبات العمل وسبل الارتقاء والتطوير، وأكد على حسن التعامل والقدوة الحسنة وتقديم أفضل خدمة لبيوت الله والعناية بها.