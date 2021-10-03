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اختتام "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بمؤسسة الملك خالد

استمر أربعة أسابيع تنافس فيها نحو 85 طالباً وطالبة تضمنت ورش عمل تدريبية

اختتمت مؤسسة الملك خالد، أمس، النسخة الثانية من "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في مقر المؤسسة بمدينة الرياض، الذي استمر أربعة أسابيع، حيث تضمنت ورشة العمل التدريبية أهم نظريات وأدوات الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وتنافس فيها نحو 85 طالباً وطالبة من جامعة الأمير سلطان، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأعلنت مدير عام برنامج بناء القدرات في المؤسسة خالد إلهام الصنيع، فوز ستة مشاريع مبتكرة قابلة للتطبيق، التي اجتازت جميع مراحل التقييم من لجنة التحكيم.

وأشارت الصنيع؛ إلى أن الأهداف التفصيلية لبرنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية تمحورت حول تمكين الطلاب والطالبات من إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية، ونشر ثقافة الريادة الاجتماعية، وتعزيز روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب السعودي، تماشياً مع رؤية 2030.

وقال حسين العوازم ممثل فريق نِظاف الفائز بالمركز الأول من جامعة الأمير سلطان: إن هذا البرنامج هو محفز ومشجع للشباب في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في الريادة الاجتماعية، ونحن فخورون بمشاركتنا وحصولنا على المركز الأول ضمن هذه المنافسة بالبرنامج.

وأوضحت ريما الدعيلج؛ ممثل فريق GoGreen الفائز بالمركز الأول من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن التنسيق المسبق والإعداد للبرنامج أعطيا المشاركين الثقة بجودة وشفافية المخرجات، كذلك وجود المرشدين والاستشارات المقدمة من ممثلي البرنامج ساهم في تطوير قدراتنا في تقديم المشاريع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بمؤسسة الملك خالد
سبق

اختتمت مؤسسة الملك خالد، أمس، النسخة الثانية من "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في مقر المؤسسة بمدينة الرياض، الذي استمر أربعة أسابيع، حيث تضمنت ورشة العمل التدريبية أهم نظريات وأدوات الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وتنافس فيها نحو 85 طالباً وطالبة من جامعة الأمير سلطان، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأعلنت مدير عام برنامج بناء القدرات في المؤسسة خالد إلهام الصنيع، فوز ستة مشاريع مبتكرة قابلة للتطبيق، التي اجتازت جميع مراحل التقييم من لجنة التحكيم.

وأشارت الصنيع؛ إلى أن الأهداف التفصيلية لبرنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية تمحورت حول تمكين الطلاب والطالبات من إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية، ونشر ثقافة الريادة الاجتماعية، وتعزيز روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب السعودي، تماشياً مع رؤية 2030.

وقال حسين العوازم ممثل فريق نِظاف الفائز بالمركز الأول من جامعة الأمير سلطان: إن هذا البرنامج هو محفز ومشجع للشباب في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في الريادة الاجتماعية، ونحن فخورون بمشاركتنا وحصولنا على المركز الأول ضمن هذه المنافسة بالبرنامج.

وأوضحت ريما الدعيلج؛ ممثل فريق GoGreen الفائز بالمركز الأول من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن التنسيق المسبق والإعداد للبرنامج أعطيا المشاركين الثقة بجودة وشفافية المخرجات، كذلك وجود المرشدين والاستشارات المقدمة من ممثلي البرنامج ساهم في تطوير قدراتنا في تقديم المشاريع.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:07 PM

اختتام "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بمؤسسة الملك خالد

استمر أربعة أسابيع تنافس فيها نحو 85 طالباً وطالبة تضمنت ورش عمل تدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت مؤسسة الملك خالد، أمس، النسخة الثانية من "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في مقر المؤسسة بمدينة الرياض، الذي استمر أربعة أسابيع، حيث تضمنت ورشة العمل التدريبية أهم نظريات وأدوات الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وتنافس فيها نحو 85 طالباً وطالبة من جامعة الأمير سلطان، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأعلنت مدير عام برنامج بناء القدرات في المؤسسة خالد إلهام الصنيع، فوز ستة مشاريع مبتكرة قابلة للتطبيق، التي اجتازت جميع مراحل التقييم من لجنة التحكيم.

وأشارت الصنيع؛ إلى أن الأهداف التفصيلية لبرنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية تمحورت حول تمكين الطلاب والطالبات من إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية، ونشر ثقافة الريادة الاجتماعية، وتعزيز روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب السعودي، تماشياً مع رؤية 2030.

وقال حسين العوازم ممثل فريق نِظاف الفائز بالمركز الأول من جامعة الأمير سلطان: إن هذا البرنامج هو محفز ومشجع للشباب في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في الريادة الاجتماعية، ونحن فخورون بمشاركتنا وحصولنا على المركز الأول ضمن هذه المنافسة بالبرنامج.

وأوضحت ريما الدعيلج؛ ممثل فريق GoGreen الفائز بالمركز الأول من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن التنسيق المسبق والإعداد للبرنامج أعطيا المشاركين الثقة بجودة وشفافية المخرجات، كذلك وجود المرشدين والاستشارات المقدمة من ممثلي البرنامج ساهم في تطوير قدراتنا في تقديم المشاريع.

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