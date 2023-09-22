النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهاجري": اليوم الوطني تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في الأذهان

نوّه بجهود الملك سلمان في فرض الأمن والاستقرار على كافة المستويات

قدم سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال " الهاجري" في تصريح صحفي إن الاحتفال باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين وأنه يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة جيلاً بعد جيل .

وأضاف أنه حري بنا في هذا أن نفخر بأن المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الأغر الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة غالية على قلوبنا، وهي مرور 89 عامًا على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وأكد الهاجري على الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جهوده الحثيثة في الأمن والاستقرار على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، والجهود البارزة لقيادتنا الرشيدة على المستوى العالمي ودورها المحوري، وحضورها المميز والفعال في المجتمع الدولي، ومناصرتها ومؤازرتها ودعمها اللا محدود لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهاجري": اليوم الوطني تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في الأذهان
سبق

قدم سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال " الهاجري" في تصريح صحفي إن الاحتفال باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين وأنه يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة جيلاً بعد جيل .

وأضاف أنه حري بنا في هذا أن نفخر بأن المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الأغر الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة غالية على قلوبنا، وهي مرور 89 عامًا على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وأكد الهاجري على الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جهوده الحثيثة في الأمن والاستقرار على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، والجهود البارزة لقيادتنا الرشيدة على المستوى العالمي ودورها المحوري، وحضورها المميز والفعال في المجتمع الدولي، ومناصرتها ومؤازرتها ودعمها اللا محدود لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
05:17 PM

"الهاجري": اليوم الوطني تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في الأذهان

نوّه بجهود الملك سلمان في فرض الأمن والاستقرار على كافة المستويات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,292

قدم سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال " الهاجري" في تصريح صحفي إن الاحتفال باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين وأنه يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة جيلاً بعد جيل .

وأضاف أنه حري بنا في هذا أن نفخر بأن المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الأغر الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة غالية على قلوبنا، وهي مرور 89 عامًا على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وأكد الهاجري على الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جهوده الحثيثة في الأمن والاستقرار على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، والجهود البارزة لقيادتنا الرشيدة على المستوى العالمي ودورها المحوري، وحضورها المميز والفعال في المجتمع الدولي، ومناصرتها ومؤازرتها ودعمها اللا محدود لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,878
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,033
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,010
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,586

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة