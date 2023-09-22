"الهاجري": اليوم الوطني تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في الأذهان

نوّه بجهود الملك سلمان في فرض الأمن والاستقرار على كافة المستويات

قدم سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال " الهاجري" في تصريح صحفي إن الاحتفال باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين وأنه يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة جيلاً بعد جيل .



وأضاف أنه حري بنا في هذا أن نفخر بأن المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الأغر الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة غالية على قلوبنا، وهي مرور 89 عامًا على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية.



وأكد الهاجري على الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جهوده الحثيثة في الأمن والاستقرار على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، والجهود البارزة لقيادتنا الرشيدة على المستوى العالمي ودورها المحوري، وحضورها المميز والفعال في المجتمع الدولي، ومناصرتها ومؤازرتها ودعمها اللا محدود لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.