وزير التعليم يوجِّه قيادات الوزارة بحضور اليوم الدراسي الأول

تقديراً للمعلمين والمعلمات وتحفيزاً للطلاب والطالبات

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قادة الوزارة ومديري التعليم والمشرفين، بحضور اليوم الأول من الدراسة؛ تقديراً للمعلمين والمعلمات وتحفيزاً للطلاب والطالبات.

وقال "آل الشيخ"؛ في تغريدة له: "تقديراً لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعاً، فقد وجّهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين، بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول، وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات".

وأضاف: "معاً نبدأ لتكون نواتج التعلم أولاً.. فوطننا يستحق منا الكثير".