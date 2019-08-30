النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يوجِّه قيادات الوزارة بحضور اليوم الدراسي الأول

تقديراً للمعلمين والمعلمات وتحفيزاً للطلاب والطالبات

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قادة الوزارة ومديري التعليم والمشرفين، بحضور اليوم الأول من الدراسة؛ تقديراً للمعلمين والمعلمات وتحفيزاً للطلاب والطالبات.

وقال "آل الشيخ"؛ في تغريدة له: "تقديراً لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعاً، فقد وجّهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين، بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول، وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات".

وأضاف: "معاً نبدأ لتكون نواتج التعلم أولاً.. فوطننا يستحق منا الكثير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يوجِّه قيادات الوزارة بحضور اليوم الدراسي الأول
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قادة الوزارة ومديري التعليم والمشرفين، بحضور اليوم الأول من الدراسة؛ تقديراً للمعلمين والمعلمات وتحفيزاً للطلاب والطالبات.

وقال "آل الشيخ"؛ في تغريدة له: "تقديراً لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعاً، فقد وجّهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين، بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول، وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات".

وأضاف: "معاً نبدأ لتكون نواتج التعلم أولاً.. فوطننا يستحق منا الكثير".

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
01:14 PM

وزير التعليم يوجِّه قيادات الوزارة بحضور اليوم الدراسي الأول

تقديراً للمعلمين والمعلمات وتحفيزاً للطلاب والطالبات

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
3
1,022

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قادة الوزارة ومديري التعليم والمشرفين، بحضور اليوم الأول من الدراسة؛ تقديراً للمعلمين والمعلمات وتحفيزاً للطلاب والطالبات.

وقال "آل الشيخ"؛ في تغريدة له: "تقديراً لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعاً، فقد وجّهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين، بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول، وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات".

وأضاف: "معاً نبدأ لتكون نواتج التعلم أولاً.. فوطننا يستحق منا الكثير".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,640
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,257
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,208
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,538

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة