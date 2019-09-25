نشاط مكثّف للجبير في الأمم المتحدة .. التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين

بينهم "بيدرسن" و"نصر الحريري" ووزير خارجية ألمانيا و"بيتر مارو"

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسن؛ في مقر وفد المملكة في الأمم المتحدة.

كما استقبل، مساء أمس، رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري.

وأيضا استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ وزير خارجية ‫ألمانيا الاتحادية هايكو ماس؛ وذلك في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، التقى الجبير؛ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور؛ في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.