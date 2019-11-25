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محافظ المجاردة يستقبل ضباط "خلية العناية بأسر الشهداء"

تسليم ذوي الشهداء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

استقبل محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، بمكتبه صباح أمس الأحد، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية العميد ركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعد رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية العقيد ركن عبدالله أحمد الشهري، مع فريق يضم رئيس مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية الرقيب أول محمد علي سالم آل جبار القحطاني، ورقيب مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية الرقيب أول عبدالكريم جاري علي العمري، وكاتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية الرقيب علي ناصر عوض آل راقع القحطاني.

وتم تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي الشهداء: أحمد عايض سالم الشهري، وحسن بادي عبدالله القرني، وبندر علي سعد الشهري، والذين عبّروا بدورهم عن مشاعرهم قائلين إن ذلك الوفاء ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة، ومظهرين اعتزازهم وافتخارهم بأبنائهم الشهداء، وأنهم جميعًا أرواحهم فداءً دون تراب تلك البلاد الطاهرة.

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محافظ المجاردة يستقبل ضباط "خلية العناية بأسر الشهداء"
سبق

استقبل محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، بمكتبه صباح أمس الأحد، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية العميد ركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعد رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية العقيد ركن عبدالله أحمد الشهري، مع فريق يضم رئيس مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية الرقيب أول محمد علي سالم آل جبار القحطاني، ورقيب مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية الرقيب أول عبدالكريم جاري علي العمري، وكاتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية الرقيب علي ناصر عوض آل راقع القحطاني.

وتم تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي الشهداء: أحمد عايض سالم الشهري، وحسن بادي عبدالله القرني، وبندر علي سعد الشهري، والذين عبّروا بدورهم عن مشاعرهم قائلين إن ذلك الوفاء ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة، ومظهرين اعتزازهم وافتخارهم بأبنائهم الشهداء، وأنهم جميعًا أرواحهم فداءً دون تراب تلك البلاد الطاهرة.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
12:04 AM

محافظ المجاردة يستقبل ضباط "خلية العناية بأسر الشهداء"

تسليم ذوي الشهداء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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استقبل محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، بمكتبه صباح أمس الأحد، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية العميد ركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعد رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية العقيد ركن عبدالله أحمد الشهري، مع فريق يضم رئيس مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية الرقيب أول محمد علي سالم آل جبار القحطاني، ورقيب مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية الرقيب أول عبدالكريم جاري علي العمري، وكاتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية الرقيب علي ناصر عوض آل راقع القحطاني.

وتم تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي الشهداء: أحمد عايض سالم الشهري، وحسن بادي عبدالله القرني، وبندر علي سعد الشهري، والذين عبّروا بدورهم عن مشاعرهم قائلين إن ذلك الوفاء ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة، ومظهرين اعتزازهم وافتخارهم بأبنائهم الشهداء، وأنهم جميعًا أرواحهم فداءً دون تراب تلك البلاد الطاهرة.

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